Orpea : meilleure mine

Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — Orpea s'avance de 0,2% à 106,70 euros ce mercredi, sur un marché boursier plus détendu depuis une dizaine de jours grâce aux progrès rapides de la recherche médicale contre l'épidémie de covid-19. Le groupe, en attendant l'arrivée des vaccins, a renoué avec la croissance interne au troisième trimestre : Plus globalement, le chiffre d'affaires de la société a pour la première fois dépassé la barre du milliard d'euros (+6,2%). "Alors que la période est marquée par une situation sanitaire et économique inédite, Orpea est parvenu à enregistrer un trimestre record en dépassant, pour la première fois en 30 ans, le milliard d'euros de chiffre d'affaires", a déclaré Yves Le Masne, le directeur général du leader européen de la prise en charge globale de la dépendance.

Le 5 mai dernier, Orpea avait décidé de suspendre son objectif de chiffre d'affaires de 4.040 ME pour 2020. Au regard de l'évolution de la pandémie et de la situation constatée actuellement, le groupe anticipe désormais sur l'exercice 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 3.900 ME, soit une croissance d'au moins 4,3%...

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a réhaussé sa recommandation à 'conserver' avec un cours cible relevé de 81 à 100 euros tout rond.