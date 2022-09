Orpea : lourde perte sur le premier semestre

(Boursier.com) — Le Résultat Opérationnel Courant de Orpea s'élève à 81,8 ME, contre 230,7 ME au 1er semestre 2021.

Les éléments non courants s'établissent à -251,4 ME. Ils intègrent des charges relatives à la gestion de la crise à hauteur de -20 ME ainsi que des dépréciations d'actifs à hauteur de -186 ME.

Le résultat net du 1er semestre 2022 s'établit à -269,4 ME.

Il est précisé que les comptes au 30 juin 2022 n'intègrent pas les éventuelles conséquences comptables de la revue stratégique en cours, ainsi que l'issue de négociations actuellement conduites avec des partenaires historiques du Groupe.

L'endettement financier net s'élève à 8.343 ME, en progression de +433 ME.

La tendance baissière de la performance financière des activités observée au 1er semestre 2022 pourrait être amplifiée au 2nd semestre compte tenu de la volatilité additionnelle observée sur les prix de l'énergie.

Dans ce contexte, et en fonction du redressement du taux d'occupation, le taux de marge d'EBITDAR du Groupe au 2nd semestre 2022 pourrait être inférieur à celui du 1ersemestre 2022, ce qui nécessiterait qu'Orpea se rapproche des créanciers concernés pour renégocier les covenants financiers impactés.

Une telle démarche ne serait entreprise qu'en cas de risque avéré d'un non-respect de ratio, et ce en vue de préserver la structure financière.