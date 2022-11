Orpea : les investisseurs dans l'expectative

(Boursier.com) — Les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser après les multiples annonces matinales d'Orpea. Le titre oscille autour de l'équilibre dans un marché en légère hausse. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, qui a demandé une procédure amiable de conciliation pour renégocier sa dette et annoncé des dépréciations, a confirmé qu'il envisageait de convertir 3,8 milliards d'euros de dettes non garanties en actions par le biais d'une émission de droits aux actionnaires existants.

Le groupe espère également faire entrer 1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux, sous la forme de nouvelles dettes garanties pour un montant cible de 600 millions d'euros pour couvrir ses besoins de financement jusqu'au début de l'été 2023, et d'une deuxième augmentation de capital. "Il est important de souligner que la mise en oeuvre de ces opérations entraînerait une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer", a précisé le groupe, qui compte également réduire ses activités internationales pour se concentrer sur le redressement de son activité principale. Orpea s'attend à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme.

Sur le plan financier, le management vise une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 9% par an, à 6,1 MdsE en 2025, et une progression de la marge d'EBITDAR de 340 points de base, pour atteindre un niveau de 20,4%.

"Le plan d'Orpéa est un plan qui non seulement comporte une part d'incertitudes liées aux conditions de financement sur les marchés (négociations avec les obligataires et les partenaires financiers), mais aussi une forte dilution pour les actionnaires (probablement aux environs de 80-90%e), et surtout, un délai de mise en oeuvre que nous ne voulons pas sous-estimer", affirme Oddo BHF, 'neutre' sur le titre. Le plan est rationnel et méthodique mais il nécessite de se projeter sur longue période, sachant qu'à court terme, la pression est forte (dilution, contraintes financières, facteurs de poids sur les marges, monitoring réglementaire et médiatique....), ajoute le broker. Et ce plan est important car le rating du secteur (KORI-LNA) en dépend largement...

Frappé depuis janvier par des accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite, suivies de la découverte de malversations financières, Orpea a vu sa valeur boursière fondre de 90% depuis le premier janvier. La société ne pèse plus qu'environ 500 ME en Bourse.