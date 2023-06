Orpea : les créanciers internationaux inquiets du respect des droits des investisseurs

(Boursier.com) — Nouvelle séance dans le rouge pour Orpea qui cède 0,5% à 1,8 euro à Paris. Le 'Support Club', composé d'investisseurs détenant 497 millions d'euros de créances non-privilégiées d'Orpea, appelle une nouvelle fois les autres créanciers de l'entreprise à voter contre le projet de restructuration proposé, "qui aboutirait à la nationalisation du plus grand prestataire de soins de santé de France ". Selon le 'Support Club', 49% des créanciers chirographaires d'Orpea, qui détiennent environ 1,9 milliard d'euros de titres de créance dans l'entreprise, s'opposent au projet de restructuration proposé.

Les investisseurs affirment que la proposition actuelle porte préjudice aux créanciers chirographaires qui ne soutiennent pas le plan, favorise et enrichit arbitrairement la proposition d'investissement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de certains créanciers (principalement français) par rapport aux autres, et remet en cause la viabilité de la France pour les investissements étrangers. Ils appellent Orpea à dialoguer avec le 'Support Club' et les autres parties prenantes et à considérer une proposition de restructuration alternative soumise par Concert'O, qui a jusqu'à présent été ignorée par Orpea et ses créanciers privilégiés, mais qui offre pourtant une meilleure valorisation pour les investisseurs.

Dans l'hypothèse où les créanciers rejetteraient ce plan, le 'Support Club' anticipe que l'État français procédera à une restructuration forcée par l'intermédiaire du conseil d'administration d'Orpea, d'un groupe de banques françaises et de la CDC. Cette situation obligerait tous les créanciers à céder leur participation dans Orpea à la CDC à un prix nettement inférieur à leur valeur de marché. Cette décision ne peut être prise sans le consentement de toutes les catégories de créanciers et le 'Support Club' affirme qu'elle enfreindrait au moins deux dispositions légales françaises.

Tout d'abord, la nationalisation doit suivre une procédure précise afin de maximiser la valeur de l'entreprise. Concert'O et le 'Support Club' sont disposés à proposer plus d'argent pour moins de parts dans l'entreprise, mais leur proposition a pour le moment été ignorée par le conseil d'administration d'Orpea. Ensuite, les autres créanciers, en vertu des droits de préemption, devraient avoir la possibilité, inscrite dans le droit français, de souscrire à toute opération de ce type, ce qui leur a été refusé jusqu'à présent. Dans le cas d'une restructuration forcée, le " Support Club " soutient qu'il devrait être autorisé, ainsi que les autres créanciers chirographaires, à souscrire à la seconde augmentation de capital. Par ailleurs, les créanciers chirographaires d'Orpea ont été lésés à trois reprises dans cette affaire. Premièrement, Orpea a fait l'objet d'une gestion déficiente sur le plan opérationnel et financier, ce qui a conduit à une restructuration financière au cours de l'été 2022.

Deuxièmement, lors de la restructuration de 2022, la société n'a pas consulté ses créanciers chirographaires et a plutôt favorisé un groupe de banques, majoritairement françaises. Aujourd'hui, pour la troisième fois, les créanciers chirographaires sont traités de manière injuste. Dès le début et tout au long du processus, le conseil d'administration d'Orpea a fait des déclarations inexactes sur l'avancement et le soutien de la restructuration. Le plus inquiétant étant que le conseil d'administration a prétendu être parvenu à un accord sur la restructuration avec "environ 50%" des créanciers chirographaires d'Orpea, alors que cela ne peut pas être le cas, souligne le 'Support Club'.

Les membres de ce dernier ont engagé des actions en justice devant les tribunaux français et allemands pour contester les actions d'Orpea visant à donner un statut avantageux à un groupe de créanciers privilégiés (les banques françaises), puis à revoir injustement l'accord pour certains créanciers chirographaires, mais pas pour l'ensemble d'entre eux. Ils détiennent une position de blocage en obligations convertibles et cherchent également à faire rejeter la restructuration proposée par le biais d'une procédure de sauvegarde. Sans une résistance plus large de la part des créanciers et des actionnaires, le 'Support Club' craint que les créanciers défavorisés ne soient privés de la valeur qui leur revient, dont bénéficieront les créanciers français et la CDC.

La France a pourtant récemment adopté une loi sur les faillites d'entreprises, qui transpose une directive européenne destinée à encourager les investissements transfrontaliers en réduisant les incohérences entre les règles d'insolvabilité au sein de l'Union européenne. Le plan de restructuration d'Orpea constitue un précédent majeur pour le traitement des créanciers chirographaires, puisqu'il s'agit de la première affaire d'envergure relevant de cette nouvelle loi. Il semble inquiétant que la France prenne la même direction que d'autres États qui ont ignoré de manière flagrante les droits des créanciers. Après le Brexit, l'Europe est censée être ouverte aux affaires, mais cette tentative de nationalisation d'un prestataire de soins détenu et financé par le secteur privé, qui était et reste une entreprise rentable et viable, envoie un message contradictoire aux investisseurs.

"Nous demandons instamment à tous les créanciers de voter contre la restructuration préparée par l'investisseur soutenu par l'État français, la CDC, et le conseil d'administration d'Orpea le 16 juin. En outre, nous poursuivons les actions en justice nécessaires au règlement de cette question", conclut le 'Support Club' qui réunit des investisseurs internationaux dont Fortress Investment Group, Kite Lake Capital, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors.

A noter qu'Orpea a annoncé ce matin un ajournement des réunions avec ses actionnaires et ses différentes classes de créanciers, initialement prévues le 16 juin. En effet, les administrateurs judiciaires d'Orpea ont pris acte de la date de délibéré de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles portant sur les recours engagés à l'égard de la composition de certaines classes de parties affectées, attendu pour le 22 juin.