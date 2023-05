Orpea : les actionnaires demandent en justice la tenue d'une Assemblée Générale

(Boursier.com) — Faute d'accord avec la direction, ADAMO demande la tenue d'une Assemblée Générale devant la justice. L'Association de Défense des Actionnaires Minoritaires d'Orpea (ADAMO) demandera ainsi au Tribunal de commerce de Nanterre une Assemblée générale de la société lors d'un référé d'heure à heure qui sera plaidé mardi 16 mai prochain à 16H30.

En avril, ADAMO avait fait valoir aux dirigeants de l'exploitant de maisons de retraite la tenue d'une AG des actionnaires afin que ces derniers puissent se prononcer sur le plan de restructuration de la société et sur la proposition alternative portée par Concert'O et le Support Club. Le CA d'Orpea avait refusé de tenir une AG car cette requête n'était "pas conforme à l'intérêt social de la société" selon son courrier du 24 avril 2023.

Créée pour défendre les intérêts des actionnaires d'Orpea, déjà trompés une fois par une gouvernance inadaptée qui devait être contrôlée par les administrateurs mis en place par les grands actionnaires de la société, soit Peugeot Invest et CPPIB (présents au comité d'Audit bien avant le livre qui a révélé l'affaire des Fossoyeurs), l'association souhaite entendre la direction sur son plan de restructuration. Elle veut simplement que les plans du Groupement CDC et de Concert'O - Support Club soient présentés et comparés en AG. Il en va de l'intérêt social de l'entreprise.

CONCERT'O indique de son côté apporter tout son soutien à l'ADAMO dans sa démarche.