Orpea : le titre suspendu

(Boursier.com) — Le cours d'Orpea reste bloqué à 14,74 euros, son niveau de vendredi soir. A la demande de l'Autorité des Marchés Financiers, le titre de l'exploitant de maisons de retraite a en effet été suspendu ce matin. L'action s'est envolée au cours des dernières séances après être tombée sur des plus bas historiques à la suite de l'annonce d'une baisse de sa rentabilité au premier semestre et de l'avertissement d'une probable diminution de cette dernière au second semestre..