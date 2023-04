Orpea : le titre s'offre un beau rebond hebdomadaire

(Boursier.com) — Orpea a continué à faire parler cette semaine. Le titre a lui repris plus de 21% pour signer l'une des meilleures performances du SRD. Un sursaut qui n'efface pas la division par deux de l'action depuis le début de l'année. L'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa (ADAMO), qui revendique plus de 5,5% du capital du groupe, a demandé "solennellement" la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires. Mais le conseil d'administration d'Orpea a indiqué n'avoir reçu aucune demande formelle de convocation d'une AG, a indiqué mardi à 'Reuters' une porte-parole du groupe. Si une telle demande devait être formulée, le conseil d'administration l'examinerait en prenant compte de l'intérêt social et de la solidité du plan, a-t-elle ajouté.

L'ADAMO nous a alors précisé "avoir écrit à Laurent Guillot et Guillaume Pépy vendredi dernier pour leur dire que l'association entendait demander la nomination d'un administrateur au tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la tenue d'une AG". Elle estime que la société n'a pas d'autre choix que d'organiser une AG et parle de "passage en force" de la direction en pointant la dilution subie par les actionnaires d'Orpea : "quelle que soit la restructuration, il n'est pas concevable qu'avec 100 actions d'Orpea aujourd'hui, un actionnaire se retrouve in fine avec 1 action du nouvel Orpea".

La fronde autour du plan de restructuration de l'exploitant de maisons de retraite est toujours forte, tant du côté des actionnaires qui devraient subir une dilution extrême compte tenu des augmentations de capital successives envisagées, que du côté de certains créanciers (Fortress Investment en tête) qui s'estiment lésés dans cette opération. Les fonds contestataires ont notamment pris pour cible le montant des honoraires versés aux investisseurs qui soutiennent la restructuration ainsi que leur exclusion du comité de pilotage de l'opération.