Orpea : le titre s'enflamme, une valorisation entre 6 et 7 MdsE évoquée par un expert indépendant

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Orpea s'envole de 27% à 2,5 euros en matinée à Paris. Le cabinet Ledouble, agissant en tant qu'expert financier indépendant, a attribué au gestionnaire de maison de retraite une valorisation comprise entre 6 et 7 milliards d'euros en continuité d'exploitation et une valeur liquidative comprise entre 2,6 et 3,7 MdsE en situation liquidative, comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs d'Orpea à un repreneur.

Le cabinet Ledouble a été désigné par ordonnance du Juge Commissaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d'Orpea pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en oeuvre de la restructuration financière du groupe.

Orpea, dont le cours s'est effondré au cours des dernières années, vaut moins de 180 ME en Bourse.