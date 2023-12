Orpéa : le titre s'effondre logiquement après la première grosse augmentation de capital

(Boursier.com) — Orpéa s'effondre (logiquement) de 91,6% à 0,019 euro après avoir dévoilé, avant l'ouverture, les résultats de sa première augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'opération, réalisée au prix unitaire de 0,0601 euro par Action Nouvelle (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,0501 euro de prime d'émission), a permis à l'exploitant de maisons de retraite de lever 3,88 milliards d'euros via l'émission de 64 629 157 149 actions nouvelles. Cet appel au marché s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet et avait pour objectif l'apurement (par conversion en capital et/ou remboursement) de l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la Société, d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros.

Le groupe rappelait également, avant cette chute du jour, que le cours de bourse de l'action Orpea (soit 0,2254 euro au cours de clôture le 29 novembre) restait encore significativement décorrélé du prix de souscription des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital d'Apurement (soit 0,0601 euro par action) et de la valeur théorique de l'action post-Augmentations de Capital prévues dans le cadre du Plan de Sauvegarde Accélérée, qui se situe à un niveau inférieur à 0,02 euro par action.

"Il est ainsi fortement probable que le cours de l'action post Augmentations de Capital s'établisse à un niveau proche des prix d'émission des Augmentations de Capital (0,0178 euro par action, pour la souscription des 65 173 064 696 actions nouvelles qui doivent être émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital Groupement ; 0,0133 euro par action, pour la souscription des 29 324 787 415 actions nouvelles qui doivent être émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS), impliquant ainsi une baisse massive du cours de l'action et des pertes significatives pour les actionnaires qui auraient acheté des actions de la Société à un prix supérieur".

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 4 décembre. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0000184798. A l'issue de l'Augmentation de Capital d'Apurement, le capital social de la Société sera composé de 64 693 851 000 actions et s'établira à 646 938 510 euros.

À l'issue de l'Augmentation de Capital d'Apurement, les créanciers non sécurisés détiendront 98,05% du capital de la Société.

Deux autres augmentations de capital sont encore programmées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée.