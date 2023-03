Orpéa : le titre replonge après l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Orpéa rechute de 10,5% à 2,01 euros après l'annonce de l'ouverture, en date du 24 mars, d'une procédure de sauvegarde accélérée. Plus de 2 millions de titres ont déjà été négociés peu après 11h30, soit plus de 3% du capital. L'ouverture de cette procédure de sauvegarde accélérée a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par la société de son plan de restructuration conformément aux accords trouvés dernièrement avec une partie des créanciers et ses principaux partenaires bancaires.

Comme indiqué à plusieurs reprises par Orpéa dans ses précédentes communications, la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière, qui devraient être achevées au cours du 2e semestre 2023, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants.