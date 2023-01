Orpea : le titre bondit, spéculations autour de la restructuration

(Boursier.com) — Orpea flambe de 7,6% à 7,6 euros au lendemain d'un bond de 7%. L'agitation reste forte autour de l'exploitant de maisons de retraite et de sa restructuration. Selon nos confrères des 'Echos', la Caisse des Dépôts et les investisseurs institutionnels dans son sillage (mutualistes et/ou assureurs) "sont prêts à apporter au moins la majorité du milliard et demi d'euros espéré par le groupe", en échange d'environ la moitié du tour de table et de la majorité au sein du Conseil d'administration. Le quotidien précise que la CDC et ses partenaires "prévoient de demander une dérogation à l'Autorité des marchés financiers pour ne pas avoir à déclencher d'OPA".

Resterait un gros problème à régler : trouver un accord avec les créanciers avec lesquels Orpea a accepté d'ouvrir des négociations. "Il y a de profondes divergences de vue entre la CDC et ces investisseurs sur la valeur d'Orpea et la répartition du capital", explique au journal une source proche du dossier. Selon la CDC, "le groupe d'Ehpad vaudrait au moins plusieurs centaines de millions d'euros de moins que ce qu'estiment les hedge funds, qui craignent de souffrir de la conversion de leur dette en capital... Les deux parties ont aussi des visions aux antipodes sur la rentabilité".

L'heure tourne pour Orpea...