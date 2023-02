Orpea : le massacre se poursuit en Bourse

-22,2% mercredi, -32,3% jeudi et -21% ce vendredi. La chute du titre Orpea est vertigineuse depuis le milieu de semaine et les actionnaires n'ont sans doute pas fini de manger leur pain noir. Si le spécialiste de la prise en charge de la dépendance va éviter la faillite en passant sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, l'accord sur le plan de restructuration financière de la société dévoilé cette semaine va se traduire par une dilution extrême pour les actionnaires : si aucun actionnaire existant ne souscrit aux différentes augmentations de capital annoncées, le "Groupement" formé autour de la CDC détiendrait 50,2% du capital à l'issue du plan, les porteurs de dette (SteerCo), 49,4%, et les investisseurs actuels, seulement 0,4%.

(Boursier.com) — Revenant sur cette annonce, Oddo BHF expliquait jeudi que si la restructuration permet à Orpea d'être sauvegardé, le titre ne devrait pas retrouver l'intérêt des investisseurs equity avant fin 2023 au mieux, le temps de voir les KPI se redresser (risque de re-définition du périmètre d'ici là, risque sur les marges compte tenu des facteurs de tensions mais aussi d'une possible évolution de la réglementation, composition des administrateurs indépendants...).

Et le broker d'ajouter : le marché actions va probablement mettre des mois à se remettre de cette dilution et il sera difficile susciter de l'intérêt des investisseurs : flottant étroit, alignement des intérêts des actionnaires, avec d'un côté des investisseurs de long terme (CDC, CNP, MASCF, MAIF), attaché à poursuivre les activités d'un des 2 premiers opérateurs de la prise en charge de la Dépendance (et à restaurer la confiance et la réputation par les bonnes pratiques de soins et des affaires), et de l'autre des investisseurs de type obligataire (quel effet robinet ?), focalisés sur les cash-flows. Noir c'est noir.