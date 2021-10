Orpea : le groupe communique

(Boursier.com) — Chahuté en bourse de Paris ce mardi après un article paru dans "Challenges", le groupe Orpea a publié ce communiqué :

"En mars 2021, une perquisition a eu lieu au siège social d'ORPEA, suivie par l'audition de certains collaborateurs du Groupe par les enquêteurs. A cette occasion, ORPEA a pleinement coopéré aux diverses investigations menées et continuera de le faire. N'étant pas partie à la procédure, ORPEA n'a pas accès au dossier. A notre connaissance, les investigations portent sur la cession en 2008 d'une maison de retraite à ORPEA en France et plus particulièrement le traitement fiscal de cette cession par les vendeurs, extérieurs au Groupe. Par ailleurs, les informations dont nous disposons permettent d'affirmer qu'il n'y a eu aucune retro commission. Par conséquent, ORPEA et ses dirigeants n'étant pas directement concernés nous ne sommes pas en mesure de vous donner d'avantage d'élément."