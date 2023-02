Orpea : le fonds de pension canadien a vendu tous ses titres

(Boursier.com) — Si les volumes restent copieux, Orpea évolue peu (-0,3% à 2,94 euros) au lendemain de la signature de l'accord de lock-up relatif au plan de restructuration financière du groupe. Alors que la Caisse des dépôts devrait prendre le contrôle du spécialiste de la prise en charge de la dépendance, on a appris hier que le fonds de pension Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) ne détenait plus aucun titre. CPPIB a en effet déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 février, le seuil de 5% des droits de vote d'Orpea et ne plus détenir aucune action de cette société. " Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Orpea sur le marché ".