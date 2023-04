Orpea : le Conseil repousse la demande de tenue d'une AG

(Boursier.com) — Orpea répond à la revendication de certains de ses actionnaires minoritaires. A la suite de la demande de convocation d'une Assemblée Générale par l'ADAMO, le Conseil d'administration de l'exploitant de maisons de retraite explique avoir étudié cette requête. Il indique que "depuis le 24 mars, la Société est placée sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert à cet effet une procédure de sauvegarde accélérée. Dans ce cadre, le Code de commerce (tel que modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive du 20 juin 2019) prévoit expressément que le projet de plan de sauvegarde est élaboré par l'entreprise avec le concours des administrateurs judiciaires. Ce projet de plan est ensuite soumis au vote des classes de parties affectées. Ainsi, le projet de plan de sauvegarde sera bien soumis au vote des actionnaires. Le Conseil a donc considéré que la tenue d'une assemblée générale n'est pas conforme à l'intérêt social de la Société et de ses parties prenantes. Il a donc décidé de ne pas donner suite à cette demande qui ne s'appuie sur aucun fondement légitime".

"Le Conseil continuera à veiller à ce que chacune des prochaines étapes de la restructuration financière à intervenir se fasse dans le parfait respect des dispositions légales applicables, sous le contrôle des administrateurs judiciaires désignés et du Tribunal de commerce de Nanterre. La Société maintient les objectifs fixés dans le plan de restructuration financière et continue à mettre en oeuvre son Plan de refondation".

L'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa, qui revendique plus de 5,5% du capital du groupe, a écrit à Laurent Guillot et Guillaume Pépy il y a huit jours pour leur dire que l'association entendait demander la nomination d'un administrateur au tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la tenue d'une AG". Elle estime que la société n'a pas d'autre choix que d'organiser une AG et parle de "passage en force" de la direction en pointant la dilution subie par les actionnaires d'Orpea. Sa requête n'a visiblement pas été entendue.