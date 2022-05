Orpea : Laurent Guillot sera le nouveau DG

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Orpea a nommé Laurent Guillot Directeur Général; il prendra ses fonctions le 1er juillet. Il sera notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre "le plan d'amélioration et de transformation destiné à construire le Nouvel ORPEA".

Sa nomination au Conseil d'administration sera proposée à l'Assemblée Générale prévue le 28 juillet. Laurent Guillot est investi d'un mandat de conseil du Président-Directeur Général jusqu'à sa prise de fonction.

Fin janvier, quelques jours après la sortie du livre " Les Fossoyeurs ", qui dénonce de graves dysfonctionnements et des maltraitances dans les établissements du groupe, le conseil d'administration d'Orpea avait annoncé le limogeage de son directeur général, Yves Le Masne, et son remplacement par un nouveau PDG, Philippe Charrier.

Après avoir commencé sa carrière dans l'administration, notamment au cabinet du Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement en tant que conseiller technique, Laurent Guillot rejoint en 2002 la Compagnie Saint-Gobain. Il y a dirigé différentes activités en France et à l'international jusqu'en 2009. Il devient alors Directeur financier du Groupe puis Directeur Général Adjoint. A compter de 2016, il prend la direction des Matériaux puis des Solutions haute-performance. Laurent Guillot est administrateur indépendant et Président du comité d'audit et des risques de Safran.