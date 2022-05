(Boursier.com) — Désireux d'instaurer un dialogue ouvert et transparent, ORPEA lance une plateforme participative et ouvre les portes de ses établissements pour écouter toutes ses parties prenantes au sein des territoires, et donner la parole aux premiers intéressés : les résidents, leur famille, le personnel qui les accompagne, les professionnels externes qui concourent à leur prise en charge, ou les partenaires.

Ainsi, tous ceux qui participent, directement et indirectement, à la vie et au bien-être des résidents pourront se retrouver, échanger, partager leurs expériences dans un esprit de transparence et de proximité pour construire l'avenir ensemble et co-concevoir des propositions concrètes d'amélioration.

Concrètement, les Etats Généraux se déroulent en deux temps distincts : Première étape, la consultation locale de mi-mai à mi-juin avec deux canaux : Des débats participatifs (ou "rencontres") qui se tiendront physiquement dans 50 établissements Orpea au cours des semaines à venir. Afin d'introduire ces échanges, un film d'une quinzaine de minutes sera diffusé pour évoquer la perception du grand âge et les principaux enjeux relatifs au fonctionnement des Ehpad, réalisé comme une enquête audiovisuelle, à partir de témoignages.

Ces débats réuniront des résidents, leurs familles, des personnels des établissements, des professionnels de santé intervenant au sein des établissements, ainsi que des responsables associatifs ou en lien avec l'établissement et ses résidents, des acteurs de l'accompagnement à domicile, des élus des territoires et des acteurs institutionnels régionaux. La liste et les dates de ces rencontres sont jointes en annexe et seront mises en ligne sur la plateforme numérique dédiée.·

Une plateforme numérique de contribution dédiée (https://etats-generaux-orpea.com) ouverte à tous qui permettra à chacun d'apporter avis et suggestions pour améliorer le fonctionnement et la prise en charge de nos aînés en Ehpad.

Tout le monde pourra ainsi répondre à une enquête composée d'une dizaine de questions, réagir à la présentation d'enjeux (respecter les droits, la dignité, assurer le bien-être, favoriser l'attractivité des métiers, ...), donner son avis sur les actions déjà mises en oeuvre au sein des Ehpad, suggérer des propositions nouvelles pour construire le modèle de l'Ehpad de demain... Outre les 50 établissements qui organiseront un débat participatif, les autres résidences du groupe ouvriront leurs portes [1] à l'occasion d'une journée au cours de laquelle seront proposés aux participants une visite et un programme, conçu par chaque établissement, d'ateliers de prévention ou de présentation des métiers. La liste et les dates de ces Journées Portes Ouvertes seront-elles aussi en ligne sur la plateforme dédiée.

Seconde étape, la restitution, à l'automne prochain, qui sera notamment l'occasion d'un débat national pour présenter :

· Une cartographie ainsi qu'une synthèse des contributions présentant les principaux points de consensus et de dissensus ;

· Un premier bilan des mesures adoptées par le groupe dans le cadre de sa transformation et l'annonce de nouvelles mesures à venir ;

· Les principaux enseignements à tirer pour l'avenir de l'accompagnement du grand-âge. En lançant ce débat, au sein de ses établissements mais aussi en ligne, ORPEA s'ouvre sur l'ensemble de la société française, dans toute sa diversité, et s'engage auprès d'elle sur sa volonté de mener à bien les évolutions engagées et à venir pour construire le nouvel ORPEA.

Ces Etats Généraux associent toutes les parties prenantes à l'exercice d'introspection qu'ORPEA mène et permettront de faire émerger des solutions nouvelles en ayant fait la part des enjeux qui relèvent de spécificités propres au groupe pour y apporter des réponses aux phénomènes plus structurels.PJ : liste des rencontres-débats organisées au sein des Ehpad Orpea ; les dates des journées portes ouvertes pourront être consultées sur la plateforme web.

[1] Le port du masque et le pass sanitaire sont toujours actuellement en vigueur en Ehpad.

Pré-inscription préalable nécessaire ; confirmation de participation sous réserve des places disponibles.