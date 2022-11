Orpea lance un vaste plan d'action

(Boursier.com) — Orpea annonce ce jour lancer le Plan "ORPEA CHANGE ! AVEC VOUS ET POUR VOUS".

Axe 1 - Avec les collaborateurs et plus particulièrement les soignants

"Il faut prendre soin de ceux qui soignent et leur donner envie et les moyens de bien faire leur métier". Fanny Barbier, nouvelle Directrice des Ressources Humaines Groupe, se fixe pour objectifs de :

-Créer avec les collaborateurs les conditions permettant de garantir leur santé, sécurité et leur bien-être au travail. En termes d'objectif, le Groupe vise, une réduction de 20% des accidents de travail à horizon 2025 ;

-Repenser la politique salariale et sociale en intégrant pleinement les partenaires sociaux ;

-Réussir à fidéliser les collaborateurs afin de réduire le 'turn over' et les contrats temporaires en investissant notamment dans la formation continue et la promotion interne ;

-Engager d'ici 2024, tous les personnels "faisant fonction de" dans un processus de formation qualifiante active ;

-Anticiper le besoin en ressources en quintuplant le nombre de contrats en apprentissage, soit passer de 200 à 1.000 contrats en 2024 en France ;

-Redonner plus d'autonomie et d'initiative aux Directeurs d'établissements, avec l'allégement des tâches administratives et une fonction Ressources Humaines de proximité ;

-Aligner les incentives de la Direction générale jusqu'aux Directeurs d'établissements sur la base d'un nouvel équilibre : Sécurité / Santé - Qualité - Performance ;

-Casser les silos et donner de la transparence aux établissements pour comparer leurs performances et plus largement faire d'ORPEA une entreprise collaborative et apprenante.

Axe 2 - Avec les patients et les résidents

Afin de répondre aux nouvelles attentes et de développer ensemble les réponses aux enjeux de soins et d'accompagnement de demain, le Professeur Pierre Krolak-Salmon, nouveau Directeur Médical du Groupe aura pour principales missions de :

-Mettre en place un projet médical pour les patients et résidents, s'appuyant sur trois piliers forts. Des Commissions Médicales d'Etablissement clé de voute du système. Des experts scientifiques assurant la mise-en-oeuvre sur le réseau d'une pratique médicale et soignante de pointe. Enfin un Conseil d'orientation éthique présidé par Emmanuel Hirsch : ce conseil apportera des réponses concrètes aux questions des équipes, des patients, résidents et de leurs familles, et des différentes parties prenantes ;

-Garantir en permanence la meilleure qualité et la sécurité des soins avec des indicateurs revus et la création d'une culture qualité bienveillante, non stigmatisante et apprenante ;

-Jouer pleinement son rôle dans la prise en soins, dans toutes ses composantes, et en particulier fournir un hébergement d'excellence avec une restauration locale et de plaisir, et proposer des activités personnalisées ;

-Assurer une communication encore plus fluide entre les équipes, les patients et résidents et leurs familles tout au loin de leur parcours ;

-Enfin personnaliser l'accompagnement des patients et résidents à travers un travail local sur les parcours de soins (grâce aux activités du Groupe), et une revue des services offerts.

Axe 3 - Avec la Société

Le Groupe doit avoir un impact économique et social positif, ce qui passe par :

-Enrichir le dispositif de formation éthique et bientraitance en formant plus de 300 personnes d'ici à fin 2024 ;

-Sensibiliser davantage les collaborateurs à la déclaration des conflits d'intérêts ;

-Former 100% des effectifs en France d'ici fin 2023, soit au total 26.000 salariés, au nouveau Code de Conduite Ethique et Responsabilité Sociétale d'Entreprise ;

-Renforcer l'ancrage local : avec les communautés locales (associations, universités etc.) et avec les acteurs locaux du soin.

-En termes d'objectifs environnementaux, le Groupe vise : une réduction des émissions carbone, en kg de Co(2) par m(2) et par an, de -17% d'ici 2025 et de -32% d'ici 2030 ; une réduction de la consommation d'eau ; la valorisation de 70% des déchets de nos chantiers ; la mise en place d'une certification pour 100% des nouvelles constructions.

Axe 4 - Avec les différents partenaires

Sur ce volet, la bonne gestion du parc immobilier est un point essentiel. Géry Robert-Ambroix, le nouveau Directeur Immobilier du Groupe aura pour principale mission de remettre l'immobilier à sa juste place : un métier de l'entreprise, au service des opérations. L'objectif à moyen terme est une détention d'actifs en propre limitée de 20 à 25% du portefeuille, contre 47% à fin 2021 :

-Le Groupe a identifié un portefeuille d'actifs immobiliers estimé à plus de 1 Milliard d'Euros, prêt à être cédé dès que les conditions de marché le permettront ;

-A moyen terme, création d'une foncière dédiée à ORPEA, dont le Groupe resterait l'actionnaire principal et l'opérateur. Cette structure permettrait d'ouvrir le capital à des investisseurs de long-terme.

Le développement immobilier futur du Groupe se fera sur la base de critères très sélectifs, en privilégiant les marchés sur lesquels le Groupe dispose d'une position de leader, en visant un taux de marge d'EBITDA pour l'exploitation à deux chiffres et une marge de promotion proche de 10%.

Laurent Lemaire, Directeur Financier du Groupe, a engagé la réorganisation des fonctions support pour apporter le soutien nécessaire aux établissements. Trois chantiers clé : une remise à niveau de l'informatique, la structuration d'une fonction achats et une gestion financière et administrative simplifiée. Des outils de suivi de l'activité sont également en cours de déploiement à la fois sur la partie financière et extra-financière.

Parallèlement le Groupe a lancé une revue stratégique de son portefeuille pour se concentrer sur les pays les plus attractifs et identifier si besoin des plans de restructuration ou de cession.

Traduction financière du plan

Le Groupe vise le redressement graduel de la performance sur la période 2022-2025, avec :

-Une progression moyenne du nombre d'établissements de 4% par an, pour atteindre 1.173 sites et du nombre de lits de 3,3% par an pour atteindre 96 806 lits en 2025 ;

-Une croissance moyenne du Chiffre d'Affaires de 9% par an, pour atteindre 6,1 milliards d'Euros en 2025 ;

-Une progression de la marge d'EBITDAR de 340 points de base, pour atteindre un niveau de 20,4%. Cela représente une progression moyenne de 16% sur la période et un EBITDAR de 1,25 milliards d'Euros en 2025 ;

-Une marge d'EBITDA hors IFRS 16 de 12,2%, soit un EBITDA hors IFRS 16 de 745 Millions d'Euros en 2025, en progression de 28% sur la période 2022-2025.

La progression d'EBITDAR représente une amélioration d'environ 450 millions d'Euros sur la période 2022-2025.

L'augmentation de la marge s'explique majoritairement par la mise-en-oeuvre du plan ORPEA CHANGE ! AVEC VOUS ET POUR VOUS. Par exemple la structuration d'une fonction Ressources Humaines permettra de rouvrir des lits fermés aujourd'hui par manque de personnel ou d'internaliser du personnel temporaire.

Le plan comprend également un volet dédié aux patients, aux résidents et à leurs familles. Il permettra de revenir au taux d'occupation avant COVID. Le travail mené sur la structuration des fonctions support et en particulier la fonction achats contribuera à l'augmentation du taux de marge.

L'ouverture de nouveaux établissements et la restructuration d'établissements existants représente plus de 35% de la croissance d'EBITDAR sur la période. Sur ce sujet, un travail de sélection a d'ores et déjà été mené par le nouveau management sur le développement du Groupe pour ne garder ici que les projets engagés et les plus rentables.

Sur la période 2022-2025 le Groupe dispose d'un plan d'investissement d'un montant total de 2,5 milliards d'Euros. Ce plan est l'indispensable soutien de la vision stratégique pour reconstruire le Groupe : 63% sera consacré à la rénovation et l'extension du parc existant et à la construction de nouveaux établissements. Cela représente 1,6 milliards d'Euros, dont 78%, déjà engagé, sera dépensé sur 2022-2023. Sur 2024-2025, l'enveloppe sera très fortement réduite. 37% sera consacré à l'informatique et la maintenance. Cela représente 933 millions d'Euros, avec un montant à peu près stable d'environ 230 millions d'Euros par an sur le parc existant. Le Groupe prévoit de dépenser 368 millions d'Euros sur la période 2022-2025 pour l'informatique uniquement, un investissement nécessaire pour accompagner la mise en oeuvre du plan.

Pour conclure, Laurent Guillot, ajoute : "Cette refondation nous l'avons construite depuis les Etats Généraux du Grand Age et de façon collaborative. Nous la devons à nos patients et à nos résidents, ainsi qu'à leur famille. Nous la devons à nos collaborateurs. Nous la devons aux territoires où nous sommes présents, et aux communautés qui y vivent. Nous la devons enfin à nos investisseurs. Nous leur devons, parce que nous exerçons un métier indispensable : nous soignons et nous accompagnons les plus fragiles. ORPEA CHANGE ! AVEC VOUS ET POUR VOUS, c'est maintenant !"