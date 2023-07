Orpea lance un avertissement sur son EBITDAR !

(Boursier.com) — Orpea apporte ce matin au marché des informations sur sa situation opérationnelle et financière au 30 juin et sur ses perspectives de liquidité.

Et la société anticipe une moindre croissance du chiffre d'affaires en 2023 et un décalage jugé "substantiel" en matière de génération d'EBITDAR pour 2023, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 MEUR figurant dans le plan d'affaires de novembre 2022 actualisé communiqué au marché le 12 mai dernier.

Orpea vise donc désormais un EBITDAR 2023 compris entre 705 MEUR et 750 MEUR.

"Ce décalage est lié principalement aux activités françaises du Groupe. Il est dû pour l'essentiel à un moindre chiffre d'affaires du fait de taux d'occupation des EHPAD en France restant très en retrait par rapport aux prévisions dans un contexte réputationnel encore difficile : sur le 1er semestre 2023, ces taux d'occupation s'élèvent en moyenne à près de 83,4%. Il s'explique également par des charges de personnel plus élevées que prévu à la fois pour revaloriser les salaires et ainsi attirer et fidéliser les collaborateurs, mais aussi pour accroître le taux d'encadrement et améliorer l'accompagnement et la prise en soin des patients et des résidents", détaille Orpea.

Pour autant, la trajectoire de liquidité du Groupe resterait quasiment inchangée par rapport à une trésorerie anticipée à 803 MEUR à fin 2023. L'impact négatif sur la liquidité de l'écart de la performance opérationnelle sera en effet compensé "par des éléments non-récurrents positifs d'ordre fiscal et la mise en oeuvre de mesures conservatoires, notamment la réduction et le report de dépenses d'investissement principalement de développement", ajoute Orpea.

Ainsi, au 30 juin 2023, la trésorerie du Groupe s'élevait à 527 MEUR, en ligne avec le niveau anticipé, pour une dette financière nette estimée à 9 328 MEUR (y compris 184 MEUR d'intérêts courus non échus ; à comparer à une dette financière nette de 8 897 MEUR au 31 décembre 2022 (y compris 37 MEUR d'intérêts courus non échus). Par ailleurs, pour la suite de l'année 2023, le solde restant à tirer du financement complémentaire mis en place auprès des principaux partenaires bancaires du Groupe, à savoir la tranche D1B de 200 MEUR mobilisable début Août, la tranche D2 de 100 MEUR mobilisable début Septembre, et la tranche D3 de 100 MEUR mobilisable si besoin courant novembre, permettront bien d'assurer les besoins de liquidité jusqu'à l'exécution du Plan de Sauvegarde Accélérée.

Le retard anticipé dans le redressement de la performance opérationnelle en France devrait également avoir des répercussions sur l'EBITDAR du Groupe sur les années 2024 et 2025. "L'objectif est de résorber complètement ce retard en 2026, avec comme cible de profitabilité opérationnelle à cet horizon le niveau de marge d'EBITDAR de l'ordre de 20% qui était visé initialement pour 2025 dans le Plan d'Affaires de Novembre 2022 Actualisé", précise encore Orpea.

A l'horizon fin 2025, et en ligne avec les niveaux figurant dans les projections du Plan d'Affaires de Novembre 2022 Actualisé, la liquidité du Groupe devrait rester supérieure à 0,55 MdEUR pour une dette financière nette de l'ordre de 3,7 MdsEUR, avec un levier financier restant inférieur à 6x (à rapporter à la cible de 5,5x figurant dans le Plan d'Affaires de Novembre 2022 Actualisé) et une capacité restaurée du Groupe à refinancer sa dette résiduelle le moment venu.