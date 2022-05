Orpea : la pression reste forte

(Boursier.com) — Orpea continue à broyer du noir. Au lendemain d'une chute de près de 20%, le titre du leader européen de la prise en charge globale de la dépendance abandonne encore 6,5% à 25,4 euros. Après l'énorme tollé provoqué par la sortie du livre-enquête du journaliste Victor Castanet accusant Orpea d'actes de négligence et de restrictions aux résidents de ses établissements, un deuxième scandale plane au-dessus du spécialiste de la prise en charge de la dépendance. Une enquête menée par 'Mediapart' et 'Investigate Europe' révèle en effet que le groupe s'est appuyé sur une société holding luxembourgeoise inconnue pour se développer en Europe, tout en évitant les impôts en Italie.

Réagissant à ces informations, Orpea évoque des "agissements qui ont été préalablement dénoncés par la société auprès du Parquet de Nanterre dans sa plainte contre X, dont le dépôt a été communiqué au marché le 2 mai 2022. Cette plainte est le fruit d'investigations qui ont révélé un certain nombre de fraudes dont la société ou ses filiales ont pu être victimes. La société n'identifie pas, en l'état, d'impact négatif matériel, consécutif aux agissements ainsi dénoncés, sur sa trésorerie ou ses actifs immobiliers. Elle mettra en oeuvre tous les moyens en sa possession pour recouvrer les sommes dont elle aurait été privée du fait ces agissements".

"Des mesures d'ordre interne ont immédiatement été prises afin d'écarter les personnes susceptibles d'être impliquées dans ces fraudes et renforcer le contrôle interne du groupe. La société n'a pas à se prononcer, à ce stade, sur la qualification pénale des faits qu'elle a dénoncés, ni sur la responsabilité de leurs protagonistes. La société tiendra le marché informé des suites du dépôt de sa plainte dans le respect des meilleurs standards de communication financière et conformément à ses obligations légales et réglementaires".