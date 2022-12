Orpea : La position de trésorerie au 30 novembre est estimée à 799 Millions d'euros

(Boursier.com) — Orpea fait un point d'étape sur le processus de restructuration et la situation financière du groupe.

Conformément aux annonces faites dans les communiqués de presse du 26 octobre et du 15 novembre 2022, le Groupe s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique pour financer son Plan de Refondation et atteindre une structure financière soutenable.

Il mène à cette fin des discussions avec ses créanciers financiers et avec des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre dernier.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 15 novembre 2022, l'objectif du Groupe à travers ce plan de restructuration financière est de trouver les fonds nouveaux nécessaires pour financer son Plan de Refondation et pour faire face de manière durable au service de toutes les dettes financières qui n'auront pas été converties en capital.

Rappel sur les principaux termes de la solution proposée à ce stade par le groupe

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 15 novembre 2022, le Groupe confirme que les principaux éléments suivants sont envisagés :

(i) Une conversion en capital de la dette non garantie d'ORPEA S.A., d'un montant de 3,8 milliards d'euros, au moyen d'une augmentation de capital offerte aux actionnaires existants et qui serait également souscrite (backstopped) par des prêteurs non garantis (unsecured lenders) à hauteur des actions non souscrites par les actionnaires existants par voie de compensation avec leurs créances financières ;

(ii) 1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux (new money), sous la forme : a. de nouvelles dettes garanties (secured debt) sur des actifs du Groupe libres de toute sûreté, pour un montant de 0,6 milliard d'euros (afin de couvrir les besoins de financement d'ORPEA S.A. jusqu'au début de l'été), et b. d'une augmentation de capital qui sera offerte d'abord aux créanciers chirographaires et aux actionnaires ayant participé à la première augmentation de capital, puis à des investisseurs tiers, et dont les caractéristiques ne sont pas encore déterminées, étant entendu que ORPEA S.A. s'attend à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme ;

(iii) L'ajustement des ratios financiers "R1" et "R2" contenus dans de multiples accords de financement non affectés par la conversion de la dette en actions ;

(iv) Une prolongation de la maturité et une réduction de la marge de la dette garantie au niveau d'ORPEA S.A., et

(v) Des amendements aux contrats de financements existants afin de faciliter la mise en oeuvre de la restructuration envisagée.

Le plan de restructuration financière tel que proposé par le Groupe devrait réduire significativement ses charges financières et son ratio de levier net. Le ratio de levier net passerait ainsi de 25x (estimé) à fin 2022 à près de 6.5x à l'horizon fin 2025 (pour une dette nette respectivement estimée à environ 9,0 milliards d'euros et 4,9 milliards d'euros). Ce niveau de 6,5x, qui dans l'absolu demeure élevé, devrait être amélioré dès que la mise en oeuvre du programme de cessions immobilières projeté par le Groupe (à travers l'objectif de détention des actifs immobiliers ramené à 20%-25%) aura été rendue possible par l'assainissement de sa situation financière.

Comme indiqué au (ii) ci-dessus, le Groupe sollicite des marques d'intérêts auprès des parties intéressées pour les apports de fonds nouveaux (new money) en dette et en capitaux propres, y compris les parties prenantes existantes.

Comme cela a été indiqué, la mise en oeuvre de la première augmentation de capital visée au (i) ci-dessus entraînerait une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. De plus, une dilution supplémentaire est à prévoir suite à la deuxième augmentation de capital en numéraire visée au (ii) ci-dessus, dont les conditions ne sont pas encore connues à ce jour.

La mise en oeuvre de cette restructuration financière reste soumise à la négociation de ses modalités ainsi que des documents et accords nécessaires. Elle reste également soumise aux conditions suspensives habituelles, qui comprennent l'obtention du soutien favorable des parties affectées (en particulier les prêteurs et les actionnaires), une documentation agréée ainsi que des autorisations judiciaires et autres approbations. Elle pourrait intervenir, le cas échéant, dans le cadre d'une sauvegarde accélérée, afin de faciliter la clôture du processus dans l'hypothèse où l'unanimité ne pourrait être obtenue.

La prochaine réunion menée dans le cadre du processus de conciliation avec les créanciers non garantis d'ORPEA S.A. doit se tenir le 22 décembre 2022. En parallèle, le processus initié sur la levée de 0,6 milliard d'euros de nouvelles dettes garanties sur des actifs du Groupe progresse, des offres fermes étant attendues courant janvier 2023 en ligne avec l'objectif d'un financement effectivement mis en place au cours du mois de février 2023. Concernant le processus de levée de capitaux propres, des offres fermes sont également sollicitées pour courant janvier 2023.

La position de trésorerie du Groupe au 30 novembre 2022 est quant à elle estimée à 799 millions d'euros (chiffres non audités), correspondant à une liquidité de 599 millions d'euros compte tenu des besoins minimaux de numéraire pour assurer le fonctionnement courant des activités du Groupe.