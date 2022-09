Orpea : La marge d'EBITDA s'inscrit à 17,9% au premier semestre

(Boursier.com) — L 'activité du 1er semestre et des mois d'été est resté soutenue par le rythme d'ouverture de nouveaux lits et une amélioration progressive du niveau d'activité, commente Orpea. Dans le même temps, la rentabilité opérationnelle du 1er semestre, tout comme celle de l'exercice 2022, a été affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs à la Covid-19, que la progression du taux d'occupation du Groupe ne permet pas de compenser, par un montant important de produits spécifiques à 2021 non reconduits, par un contexte inflationniste sur les achats (notamment l'énergie), mais également par une politique plus active de recrutement, plus particulièrement en France, dans un marché de l'emploi sous tension.

Certains postes du compte de résultat (résultat financier, éléments non courant et charge d'impôts) font encore l'objet de travaux internes et externes. Concernant la détermination des éléments non courants, des tests de dépréciation qui portent principalement sur certains actifs incorporels sont en cours de réalisation. Sur la base des informations en sa possession, la société estime à date que les dépréciations qui pourraient en résulter se situeraient entre 170 ME et 220 ME.

L'évolution du taux de marge d'EBITDAR entre les 1ers semestres 2021 et 2022 s'explique par :

-la réduction substantielle des compensations relatives à la Covid-19 reçues dans les différents pays, que la progression du taux d'occupation du Groupe entre les deux périodes n'a pas permis de compenser, ainsi que par la comptabilisation au 1er semestre 2021 de montants importants de produits spécifiques non reconduits sur 2022. Ces deux éléments représentent environ 2/3 de l'évolution du taux de marge entre les deux périodes ;

-l'autre tiers provient d'une augmentation des autres coûts qui s'inscrit dans un environnement fortement inflationniste sur les achats alors que les tarifs pratiqués pour les patients et résidents demeuraient quasi stables à court terme. Les effets inflationnistes les plus marqués ont porté sur les denrées alimentaires et surtout sur l'énergie. Les décisions prises en 2021 en matière de politique de couverture font que la société n'est que partiellement couverte sur ses achats d'énergie sur l'exercice 2022 et ne dispose notamment pas de couverture sur l'électricité en France. Ainsi, les dépenses énergétiques du Groupe rapportées au chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 se sont élevées à 2,9%, à comparer à 1,9% au 1er semestre 2021.

Au cours du 1er semestre 2022, en dépit du contexte de crise, le Groupe a poursuivi son développement avec l'ouverture de 1.547 lits additionnels, correspondant à des nouveaux établissements et des extensions sur l'ensemble de ses zones géographiques. Ces réalisations répondent aux besoins de développer une offre de soins alignée avec les attentes des familles, des résidents et des autorités dans les différents pays. Le chiffre d'affaires ressort au final en progression de 10,9% à 2.295 ME, avec un taux de marge d'EBITDAR en baisse à 18,5%. La marge d'EBITDA s'inscrit à 17,9%.

Evolution de la performance des activités opérationnelles sur le 2nd semestre

Le taux d'occupation moyen du Groupe depuis le début de l'exercice 2022 reste supérieur au niveau moyen constaté sur la même période en 2021. Cette tendance se confirme sur les mois de juillet-août. En conséquence, ORPEA confirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022.

ORPEA considère que la baisse de la performance financière des activités observée au 1er semestre 2022 par rapport au 1er semestre 2021 se prolongera au 2nd semestre et pourrait le cas échéant être amplifiée par la volatilité additionnelle observée récemment sur les marchés de l'énergie. Dans ce contexte, et en fonction du redressement du taux d'occupation, le taux de marge d'EBITDAR du 2nd semestre 2022 pourrait alors être inférieur au niveau du 1er semestre 2022.

Une transformation engagée au service des résidents, patients, familles et salariés

Trois priorités ont d'ores et déjà été fixées à court terme : la sécurité et les conditions de vie au travail, la qualité des soins et de l'accompagnement, le respect sans faille des principes éthiques. Des mesures d'application immédiate en ce sens ont été prises au cours de l'été. Par exemple en France, le versement d'une prime d'assiduité pour celles et ceux qui ont réalisé 10 semaines de travail sur les 13 semaines que constituent la période critique de l'été. Le signalement des événements indésirables est désormais remonté systématiquement à la direction Générale pour accélérer la mise en oeuvre de plans d'action destinés à améliorer la qualité de la prise en charge. Une plus grande autonomie a été donnée aux Directeurs d'établissements pour recruter ou décider de travaux d'amélioration de leur établissement.

Ces priorités viendront nourrir le plan de transformation en cours d'élaboration qui sera présenté à l'automne.

Laurent Guillot, Directeur Général a ainsi déclaré : "Un peu plus de deux mois après ma prise de fonction, j'ai la conviction qu'ORPEA dispose de solides atouts pour être un acteur de premier rang au coeur de l'enjeu sociétal du Grand Age. Ses 72.000 collaborateurs au service des résidents, des patients et de leurs familles constituent à ce titre le premier d'entre eux. Je remercie très chaleureusement l'ensemble des équipes, en France comme à l'étranger, pour leur engagement sans faille, notamment pendant cet été caniculaire. Nous avons franchi une première étape avec des mesures concrètes qui ont été prises cet été dans le cadre de la mise en oeuvre de nos trois priorités de court terme : sécurité et conditions de travail de nos collaborateurs ; qualité des soins et de l'accompagnement de nos résidents, de nos patients et de leurs familles ; principes éthiques et de responsabilité qui s'attachent à notre mission.

Avec le soutien d'un Conseil d'administration largement renouvelé, ORPEA se mobilise pleinement pour engager la transformation de l'entreprise et le retour à des pratiques durablement restaurées, et ce dans un esprit de dialogue et de transparence avec l'ensemble de nos parties prenantes. J'en présenterai les grandes orientations à l'automne."

Agenda financier : ORPEA annoncera le 28 septembre 2022 après clôture du marché ses résultats financiers consolidés pour le 1er semestre 2022.