Orpea : la fête est finie, des actionnaires révoltés

(Boursier.com) — L 'euphorie autour du titre Orpea prend violement fin ce jeudi. L'action retombe de 14% à 7,4 euros après avoir flambé au cours des dernières séances et repris plus de 30% sur la séquence. Face à la spéculation autour de son action, le management du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a rappelé hier soir être engagé dans une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdE. Des mesures qui entraineront une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer.

La direction a également précisé que les discussions avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers sont toujours en cours dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce.

Cette réaction a provoqué un véritable tollé de la part des actionnaires de la société. Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, s'est notamment insurgé contre ce communiqué de presse d'Orpea, "dont le but semble être d'impacter à la baisse son propre cours de bourse".

"Propriété de ses actionnaires, qui en sont les co-propriétaires, Orpea ne doit pas se saborder en place publique. Publier un communiqué de presse pour effrayer ses investisseurs, en mettant en avant un plan de restructuration inique, alors même qu'aucune des parties affectées ne l'a entériné, est pour le moins inacceptable ", estime le concert, qui ajoute : "dès lors que la valeur des actifs d'Orpea excède significativement le montant de ses passifs, il semble légalement impossible d'imposer un plan sans l'accord des actionnaires à la majorité des deux tiers. Nous invitons chacun à consulter l'article du code de commerce et à se faire son propre avis".

Concert'O rappelle enfin " que contrairement à ce que propose la société, qui annonce une dilution massive de ses actionnaires, Concert'O offre un plan plus consensuel qui permet de préserver les intérêts de l'ensemble des parties prenantes via des instruments financiers plus adaptés à la situation d'Orpea. Concert'O demande notamment à ce que tout apport en capital soit proposé aux actionnaires de manière prioritaire avant toute éventuelle dilution par conversion de la dette".

L'heure de la passe d'armes entre actionnaires et direction d'Orpea a bel et bien sonné.