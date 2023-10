Orpea : la dilution sera massive à l'issue de la restructuration financière

(Boursier.com) — Orpéa apporte des précisions concernant les augmentations de capital mises en oeuvre dans le cadre de sa restructuration financière.

Le plan de sauvegarde accélérée d'Orpea SA, prévoit la mise en oeuvre de 3 augmentations de capital, à savoir :

- une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par les créanciers non sécurisés de la société souscrivant le cas échéant par voie de compensation avec leurs créances, d'un montant (prime d'émission incluse) de 3 884 212 344,65 euros, par émission de 64 629 157 149 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0601 euro par action nouvelle (Augmentation de Capital d'Apurement),

- une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de personnes dénommées, au bénéfice de La Caisse des Dépôts et Consignations, Mutuelle Assurance Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite (ou des sociétés), avec un délai de priorité accordé aux Actionnaires Existants, leur permettant de souscrire par préférence aux actions émises, d'un montant (prime d'émission incluse) de 1.160.080.551,59 euros, par émission de 65.173.064 696 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0178 euro par action nouvelle (Augmentation de Capital Groupement) et,

- une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant (prime d'émission incluse) de 390.019.672,62 euros, par émission de 29.324.787.415 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0133 euro par action nouvelle, à laquelle les membres du Groupement se sont engagés à souscrire à hauteur d'environ 196 millions d'euros. Le solde, soit environ 194 ME, est garanti par 5 institutions détenant une part significative de la dette non-sécurisée (Augmentation de capital avec Maintien du DPS).

Orpéa explique que ces augmentations de capital engendreront une dilution massive des actionnaires existants. Elles pourraient conduire à une baisse significative du cours de bourse, la valeur de l'action après opérations pouvant être inférieure à 0,02 euro.