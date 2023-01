Orpea : l'horloge tourne

(Boursier.com) — Orpea résiste en Bourse ce matin avec un titre qui avance de 1,8% à 6,95 euros malgré un avenir toujours aussi flou. Et pour cause, les discussions entre un consortium d'investisseurs français tiers mené par la CDC et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la société se sont soldées par un échec... Malgré les efforts des différentes parties pour aboutir à un accord, l'exploitant de maisons de retraite constate "avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord".

Orpea dit vouloir poursuivre les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont "le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration" conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022, à savoir la capitalisation de 3,8 MdsE de dettes non sécurisées de la société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdsE.

La Caisse des Dépôts a elle confirmé aux 'Echos' rester pleinement engagée dans ce dossier hautement sensible et espère encore trouver un compromis. "Nous n'intervenons pas pour conduire une opération financière, mais faire en sorte qu'Orpea change ses pratiques sur la base de paramètres financiers à même de tirer vers le haut tout le secteur, comme le demande la défenseure de droits ", a déclaré un porte-parole de la CDC au quotidien. Reste que la question de la valorisation du spécialiste de la prise en charge de la dépendance reste un point d'achoppement important : "nous avons fourni des efforts considérables pour améliorer au maximum notre offre. La valeur de la société est non négociable. Des mécanismes permettent un possible retour à meilleure fortune ultérieur aux créanciers qui veulent s'engager dans le redressement d'Orpea", affirme le porte-parole de la CDC.

Par ailleurs, selon les sources des 'Echos', le fonds américain KKR, épaulé par la banque d'affaires Centerview, étudierait une possible reprise des services d'Orpea logés chez Adhap/Domidom. Engagé dans un vaste programme de cessions, Orpea pourrait récoler un peu d'argent frais avec cette opération même si la priorité reste de trouver rapidement un accord avec les créanciers "et éviter de tomber dans une sauvegarde dure".