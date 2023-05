Orpea : l'ADAMO vent debout contre la décision de l'AMF

(Boursier.com) — Après avoir ouvert en hausse, Orpea perd désormais plus de 4% à 2,1 euros sur le marché parisien. L'Autorité des marchés financiers a accordé au groupement mené par la Caisse des dépôts une dérogation lui permettant de ne pas déposer un projet d'offre publique sur la société. L'Association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea évoque "une décision qui aura de graves conséquences car l'AMF, garante de l'épargne des français, autorise des acteurs économiques étrangers à une entreprise (ni créanciers, ni actionnaires) à en prendre le contrôle sans avoir à lancer d'OPA".

"Le Collège de l'AMF donne donc carte blanche à la CDC et son groupement pour investir dans une société cotée en bourse à Paris à un tarif trois fois moins élevé que ses actionnaires actuels sans même avoir besoin de la consulter. Terminé le droit de propriété en France ! Fini le droit boursier. C'est la directive européenne, inspirée des pratiques américaines et britanniques (non-membres de l'UE), qui l'emporte et devrait permettre, si cette décision fait jurisprudence, des pratiques nouvelles dignes du Far West", ajoute l'ADAMO.

"Cette décision n'est pas définitive, et certaines parties prenantes pourraient faire appel de cette décision qui peut encore être annulée. Elle a été dictée par la situation d'ORPEA qui serait totalement déstabilisée par la publication d'un livre qui dénonçait, à raison, des errements et pratiques inadmissibles. Cependant, elle s'appuie sur une dégradation artificielle de ses comptes pour priver ses actionnaires de leur droits fondamentaux. Est-il sérieux de laisse les commissaires aux comptes d'ORPEA et autres experts payés par cette société écrire que son actif immobilier valait plus de 8 milliards d'euros en 2021 et seulement près de 4 milliards un an plus tard. Tout ceci est une farce".

Orpea a par ailleurs annoncé que le vote de chacune des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée se tiendra le 16 juin. " Les classes de parties affectées, en ce inclus la classe des actionnaires, se prononceront sur une résolution unique, à savoir l'approbation du plan de sauvegarde accélérée d'Orpea".