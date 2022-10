Orpea : JP Morgan a vendu ses titres

(Boursier.com) — Selon une déclaration à l'AMF relayée vendredi, par courrier reçu le 21 octobre, JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi indirectement en baisse, le 19 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Orpea, suite à une cession sur le marché au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. Ce dernier ne détient plus de titres Orpea.