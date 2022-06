Orpea : information relative à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux

(Boursier.com) — Lors de sa réunion du 13 juin 2022, le Conseil d'administration d'Orpea a arrêté, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, les décisions suivantes concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2022.

Celles-ci demeurent soumises à l'approbation par l'Assemblée Générale 2022 des politiques de rémunération qui leur sont applicables et qui sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2021 de la société.

Les éléments de rémunération d'Yves Le Masne, Directeur général de la Société jusqu'au 30 janvier 2022, en particulier les conditions financières de son départ, font l'objet d'une publication séparée.

1/ Président du Conseil d'Administration

Les éléments de rémunération du Président du Conseil d'administration s'appliquent à Philippe Charrier au titre de son mandat de Président du Conseil d'administration jusqu'au 30 janvier 2022 inclus, et s'appliqueront de nouveau à compter du retour à un mode de gouvernance dissociée le 1er juillet 2022.

Rémunération fixe

Le Conseil d'administration a décidé de reconduire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (pour la cinquième année consécutive), la rémunération fixe annuelle brute du Président du Conseil d'administration à 260.000 euros.

Rémunération au titre du mandat d'administrateur

Le Président du Conseil d'administration perçoit une rémunération au titre de sa participation aux réunions du Conseil d'administration, calculée selon les modalités indiquées au paragraphe 5.3.3.3 (" Politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2022 ") du Document d'enregistrement universel 2021 de la Société.

Rémunération variable annuelle ou long terme

Le Président du Conseil d'administration ne perçoit, au titre de ses fonctions, aucune rémunération variable annuelle ou de long terme.

Autres rémunérations

Le Président ne perçoit, au titre de ses fonctions, aucun autre élément de rémunération ou avantage en nature.

2/ Philippe Charrier, Président-Directeur général (du 30 janvier au 30 juin 2022)

Rémunération fixe annuelle

Philippe Charrier percevra, prorata temporis pour la période courant du 30 janvier au 30 juin 2022, une rémunération fixe annuelle de 760.000 euros, inchangée par rapport au montant perçu au titre de l'exercice 2021 par Yves Le Masne, Directeur général de la Société jusqu'au 30 janvier 2022.

Il ne perçoit aucun avantage en nature.

Rémunération variable

Philippe Charrier, Président-Directeur général du 30 janvier au 30 juin 2022, ne percevra aucune rémunération variable annuelle ou de long terme (notamment ni options d'actions, ni actions de performance) au titre de ses fonctions.

Rémunération exceptionnelle

Le Conseil d'administration pourra décider, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, d'octroyer à Philippe Charrier une rémunération exceptionnelle au regard de circonstances très particulières le justifiant dans les conditions cumulatives suivantes :

L'attribution d'une rémunération exceptionnelle, qui prendrait la forme d'actions, ne pourrait représenter à la date d'attribution plus de 100% de sa rémunération fixe annuelle ;

L'attribution d'une rémunération exceptionnelle devrait être motivée par des circonstances très particulières et ses caractéristiques et sa justification rendues publiques au moment de sa fixation, même en cas de paiement échelonné ou différé.

En application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce, le versement de cette rémunération exceptionnelle serait soumis à l'approbation des actionnaires.

Rémunération au titre du mandat d'administrateur

Le Président-Directeur général perçoit également une rémunération au titre de ses fonctions d'administrateur, calculée selon les modalités indiquées au paragraphe 5.3.3.3 du Document d'enregistrement universel 2021 de la Société.

3/ Directeur général

Cette politique de rémunération s'appliquera, à compter du 1er juillet 2022, au nouveau Directeur général, Laurent Guillot.

Le Directeur général percevra, prorata temporis, une rémunération fixe annuelle brute de 760.000 euros.

Rémunération variable annuelle

La rémunération variable annuelle 2022 du Directeur général s'élève à 100% de sa rémunération fixe annuelle (prorata temporis) à objectifs atteints à 100% ou plus, sans plancher garanti et sans paiement supplémentaire en cas de surperformance.

Les conditions de performance applicables à cette rémunération variable annuelle 2022 sont constituées de critères de performance, de nature quantifiable et qualitative, les critères quantifiables étant prépondérants, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.