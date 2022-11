Orpea : gros rebond hebdomadaire, la grogne monte chez les actionnaires

(Boursier.com) — Belle semaine de rebond pour Orpea. Massacré la semaine passée, le titre de l'exploitant de maisons de retraite s'est offert un beau sursaut après être tombé sur des plus bas historiques. Sur cinq séances, il progresse de plus de 32% à 8,8 euros. Après avoir acquis plus de 5% du capital du groupe, le concert formé de la société familiale Mat Immo Beaune, spécialisée dans les maisons de retraite, et la firme d'investissement axée sur le non coté, Nextstone, demande la nomination de deux administrateurs indépendants au Conseil d'administration d'Orpea.

Selon les informations du 'Figaro', les deux acteurs souhaitent également la création d'un comité ad hoc chargé de la cession d'actifs où ces deux administrateurs siégeraient. Ils réclament aussi la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, avec l'idée que cette dernière se tienne "le plus tôt possible".

"Lors de cette AG, nous voulons que la direction réponde avec transparence aux actionnaires", affirme au quotidien Philippe Péculier (Mat Immo Beaune). Et de prévenir: "notre démarche est amicale. Mais si nous ne sommes pas entendus, nous nous défendrons en utilisant notre capacité de monter au capital". Le concert "ne s'interdit pas" de monter jusqu'à 29% du capital et éventuellement d'aller en justice...

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite suivie de la découverte de malversations financières, Orpea a vu sa valeur boursière fondre de 90% depuis le premier janvier. La nouvelle équipe dirigeante doit présenter son plan de transformation le 15 novembre prochain. Date à laquelle, la première réunion avec les créanciers doit également se tenir.