Orpea : gros rebond

(Boursier.com) — Massacré depuis le début de l'année en Bourse, Orpea s'offre un copieux rebond de 25% à 2,53 euros ce jeudi. L'exploitant de maisons de retraite a annoncé avant l'ouverture que le Canadian Pension Plan Investment Board ("CPPIB") avait cédé sur le marché 7.424.188 actions entre le 2 et le 7 février. À la suite de cette opération, CPPIB (qui détenait 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote de la Société) ne dispose plus que de 1.950.000 titres, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote de la Société.

Par ailleurs AlphaValue a dégradé le dossier à 'réduire' tout en abaissant sa cible de 5,53 à 3,06 euros.

Après d'intenses négociations, la firme a annoncé, au début du mois, avoir trouvé un accord avec, d'une part, un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. Le plan prévoit un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, correspondant à une diminution de l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros.

Une restructuration financière qui va se traduire par une dilution extrême pour les actionnaires : si aucun actionnaire existant ne souscrit aux différentes augmentations de capital annoncées, le "Groupement" formé autour de la CDC détiendrait 50,2% du capital à l'issue du plan, les porteurs de dette (SteerCo), 49,4%, et les investisseurs actuels, seulement 0,4%. Mais ce projet n'est guère au goût d'un groupe de fonds qui s'oppose à l'accord.