Orpea : gros rebond

(Boursier.com) — Orpea grimpe de plus de 4% ce jeudi à 40,80 euros, alors que lors de l'audition de la mission d'information sur le contrôle des Ehpad de la Commission des Affaires sociales au Sénat du 30 mars, Philippe Charrier, le PDG d'Orpea, a été longuement entendu... Ce dernier a expliqué "mesurer parfaitement le chemin qu'il nous reste à parcourir pour redonner confiance en notre groupe. Cela passera par des efforts, des explications, des réformes mais aussi par de l'innovation et de l'initiative".

Et de poursuivre : "Je voudrais vous faire part de deux décisions que j'ai prises et qui contribueront à donner la bonne direction à Orpea :

La première décision est de maximiser la décentralisation des décisions et des responsabilités vers les établissements, de renforcer leur autonomie et de nous appuyer plus encore sur les directeurs d'établissements, les personnels qui travaillent au quotidien pour les résidents. Ce chantier sera prioritaire. Nous allons notamment, entre autres améliorations, instituer des médiateurs familles, rapprocher les comités éthiques du terrain, améliorer le fonctionnement et en promouvoir notre plateforme d'alerte.

La deuxième décision est d'ouvrir les portes de tous nos établissements et de faire au mois de mai une Journée d'Etats Généraux du Grand Age dans chacun d'entre eux. Résidents, familles de résidents, élus, membres de la représentation nationale, personnels, presse locale, chacun sera convié à participer, à s'exprimer, à débattre pour faire émerger critiques et solutions".

"Je m'engage à ce que ce grand débat ait lieu partout en France et soit suivi d'un compte-rendu d'une synthèse et de propositions concrètes dont tous les participants seront destinataires ainsi que la représentation nationale.

En septembre 2022, la deuxième étape de ces Etats Généraux donnera lieu à une réunion nationale associant les représentants des toutes les parties prenantes afin de présenter les grands axes et propositions qui pourraient être menées pour améliorer l'accueil et la prise en soin des résidents. C'est ainsi que nous envisageons de participer au débat public pour mieux répondre collectivement aux enjeux de la démographie vieillissante de notre société" a conclu le dirigeant.