Orpea : grimpe, du renfort

(Boursier.com) — Orpea se distingue en ce début de semaine à la faveur d'un gain de 3,6% à 114 euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance est dopé par une note de Jefferies qui a initié la couverture du dossier avec une recommandation 'achat' et une cible de 135 euros. Le broker évoque l'exposition du groupe à la "dynamique attrayante" du secteur des maisons de retraite qui offre une croissance défensive et de longue durée avec le vieillissement de la population, le manque de capacités et la poursuite de la consolidation. Orpea a par ailleurs une stratégie diversifiée et a constamment investi dans le pipeline, avec des ouvertures de lits qui devraient se multiplier en 2021. Le titre est le meilleur choix du courtier dans les services de soins de santé.