Orpea : grimpe après l'activité record du troisième trimestre

Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — Orpea avance de 2% à 89,9 euros après avoir renoué avec la croissance interne au troisième trimestre. Plus globalement, le chiffre d'affaires de la société a pour la première fois dépassé la barre du milliard d'euros (+6,2%). "Alors que la période est marquée par une situation sanitaire et économique inédite, Orpea parvient à enregistrer un trimestre record en dépassant, pour la première fois en 30 ans, le milliard d'euros de chiffre d'affaires", a déclaré Yves Le Masne, le directeur général du leader européen de la prise en charge globale de la dépendance.

Le 5 mai dernier, Orpea avait décidé de suspendre son objectif de chiffre d'affaires de 4.040 ME pour 2020. Au regard de l'évolution de la pandémie et de la situation constatée actuellement, le groupe anticipe désormais sur l'exercice 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 3.900 ME, soit une croissance d'au moins 4,3%.

La publication ressortira comme assez bonne, mais l'incertitude autour des taux d'occupation, en Ehpad cette fois-ci, demeure, affirme Odoo BHF. Ce dernier redoute que comme pour LNA Santé ou Korian, le re-confinement partiel de nombreux pays en Europe ne menace l'un des principaux indicateurs suivis par le consensus, le TO. Si son comportement devrait être moins durement affecté qu'au deuxième trimestre, sa courbe de normalisation apparaît aujourd'hui moins pentue que prévu par certains. L'action est tombée à un niveau plutôt bas, rendant l'opportunité de racheter le titre plus intéressante, souligne le courtier. Toutefois, l'environnement sanitaire actuel risque de se traduire par une peur et une décote sur-exprimée... D'où le rating 'neutre' confirmé du broker.