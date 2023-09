Orpea : Fabienne Dulac nommée Directrice générale adjointe

(Boursier.com) — Orpea annonce la nomination de Fabienne Dulac au Comité Exécutif comme Directrice générale adjointe à compter du 2 octobre. Aux côtés de Laurent Guillot, Directeur général du Groupe, Fabienne Dulac, précédemment CEO d'Orange France, sera en charge plus particulièrement de la Performance et de l'Innovation du Groupe et de la Zone France-Europe du sud (Espagne, Portugal, Italie) et l'Amérique Latine.

Après avoir posé les bases de la transformation du Groupe et franchi les principales étapes de la restructuration financière, avec notamment l'arrivée au capital d'ici la fin de l'année d'un Groupement composé de la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MAIF et MACSF, Orpea renforce ainsi son équipe dirigeante pour accélérer la nouvelle étape du Plan de Refondation initié en 2022.