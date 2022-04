Orpea et UNI Global Union signent un accord international

(Boursier.com) — Le Groupe Orpea et UNI Global Union se sont réunis ce jour au siège de l'OCDE à Paris à l'occasion de la cérémonie de signature d'un accord historique portant des engagements forts en matière de droits des 70.000 salariés d'ORPEA, de libertés fondamentales des syndicats ainsi que de capacité à créer les conditions d'un dialogue social serein et de la négociation collective.

Cet "Accord de partenariat mondial sur l'emploi éthique, le dialogue social, la négociation collective et les droits syndicaux" est le premier accord global de ce type dans le secteur de la santé et des établissements privés pour personnes âgées.

Il repose sur la reconnaissance mutuelle de l'impact direct de bonnes conditions de travail, d'une formation performante, de bons salaires et du respect des droits des travailleurs, sur la qualité d'accueil et de soins proposée aux résidents et patients pris en charge au sein des établissements du Groupe.

En effet, le groupe Orpea et UNI Global Union partagent la conviction que collaborer avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment avec les partenaires syndicaux, permet de contribuer à améliorer les conditions de travail, à lutter contre la pénurie de professionnels soignants, et plus globalement à faire émerger de nouvelles pistes de réflexion pour un meilleur accompagnement des résidents et patients.

Les principes de l'accord sont renforcés par un arbitrage contraignant et par la garantie du rôle d'UNI en tant que partie prenante du processus de devoir de diligence d'ORPEA.

"Cet accord aidera incontestablement des milliers de travailleurs à s'organiser pour obtenir de meilleurs emplois. Ses engagements forts et ses mécanismes de responsabilité rendent possible la transformation des relations de travail d'ORPEA", a déclaré Christy HOFFMAN, secrétaire générale d'UNI Syndicat mondial. "Le secteur des soins de longue durée a grand besoin d'être réformé, et la réalisation de cet accord en coopération avec la direction d'ORPEA au niveau mondial est un élément essentiel de ce changement."