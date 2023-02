Orpea : énorme volatilité sur le titre

(Boursier.com) — Volatilité extrême sur Orpea après l'annonce d'un accord de principe sur le plan de restructuration financière de l'exploitant de maisons de retraite. Le titre a perdu jusqu'à 33% dans les premiers échanges avant de repasser dans le vert puis de céder à nouveau plus de 10% autour de 6,4 euros. Après d'intenses négociations, la firme a trouvé un accord avec, d'une part, un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. Le plan prévoit un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, correspondant à une diminution de l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros.

A l'issue des opérations, le groupement mené par la CDC et qui comprend également la MAIF, CNP Assurances et la MACSF (Mutuelle d'assurance du corps de santé français), détiendrait environ 50,2% du capital de la société, devenant son actionnaire majoritaire. Le groupement s'engage par ailleurs à ne pas déposer d'offre publique sur les titres d'Orpea au cours des cinq années suivant la transaction. Si les actionnaires existants décident de ne pas participer aux augmentations de capital, ils ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital de la société, a précisé Orpea, et les créanciers financiers non sécurisés environ 49,4%.

"C'est un désastre pour tous les investisseurs et une leçon sur le fait qu'on ne peut pas faire des profits excessifs sur les ressources publiques et au détriment des clients fragiles", a déclaré à 'Reuters' Yi Zhong, analyste chez AlphaValue. Selon elle, la prise de contrôle de la CDC signifie qu'il n'y aura "aucun espoir de retour à une forte rentabilité ou pour la reprise des dividendes, au moins à moyen-terme". "L'échec de l'histoire commerciale d'Orpea nous rappelle l'inquiétude concernant la viabilité de toutes les maisons de retraite", a-t-elle ajouté.