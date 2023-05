Orpea : énorme perte en 2022

(Boursier.com) — Comme attendu, Orpea dévoile des comptes annuels en retrait et marqués par une énorme perte nette de 4 milliards d'euros, contre un gain de 65 ME un an plus tôt. Reflet de la profonde remise en ordre de l'entreprise, les comptes sont très fortement détériorés par les dépréciations d'actifs annoncées en décembre 2022. La marge d'Ebitdar s'inscrit en retrait à 16,7%, contre 24,9% en 2021, pour un chiffre d'affaires de 4,681 MdsE, en progression de 8,9%, dont +5,5% en organique, soit un niveau conforme à l'objectif annoncé le 15 novembre 2022.

Le chiffre d'affaires réalisé en France enregistre une croissance de +2,1% (dont +1,9% organique) malgré le contexte de crise affectant les maisons de retraite du Groupe. Les autres zones géographiques se caractérisent par des taux de croissance élevés grâce à l'amélioration de l'activité liée à la sortie progressive de la crise sanitaire, à la montée en puissance d'établissements nouvellement ouverts. Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à -49 ME, contre 396 ME en 2021. Cette évolution résulte principalement de la baisse de la rentabilité d'exploitation et d'une augmentation des amortissements liée aux ouvertures de nouveaux établissements.

Laurent Guillot, Directeur général, commente : "les comptes 2022 reflètent la remise en ordre profonde et l'ampleur du changement qu'il fallait impulser dans l'entreprise. 2022 aura été une année de rupture pour Orpea. Aujourd'hui, c'est vers l'avenir que nous sommes tournés. La Refondation du Groupe est largement engagée. En quelques mois, nous avons reconstitué une équipe de direction éthique et engagée. Nous avons redéfini une stratégie au service de nos collaborateurs, du soin et de l'accompagnement des patients et résidents et de leurs proches. Nous avons engagé la restauration de nos équilibres financiers pour assurer durablement la pérennité du Groupe... Grâce au plan de restructuration financière proposé, qui doit être soumis dans les prochaines semaines au vote des classes de parties affectées dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, le Groupe disposera d'une structure financière assainie, des moyens de financer son plan de Refondation, et pourra sereinement se consacrer à la poursuite de sa transformation".

Le patrimoine immobilier est valorisé à 6,5 MdsE

Au 31 décembre 2022, le patrimoine immobilier est valorisé à 6,5 MdsE (y compris actifs IFRS 5 destinés à la vente) pour une valeur au bilan de 4,9 MdsE après changement de méthode comptable appliquée aux ensembles immobiliers comptabilisés préalablement selon la méthode optionnelle IAS 16. Pour mémoire, au 31 décembre 2021, le patrimoine immobilier était valorisé à 8,4 Mdse (y compris actifs IFRS 5 destinés à la vente), montant qui correspondait à la valeur réévaluée au bilan des ensembles immobiliers. A fin 2022, la dette financière nette (hors IFRS) a progressé de +916 ME, à 8,860 MdsE.

Dilution massive à venir pour les actionnaires existants

Concernant l'avancement de la restructuration financière, la Société se trouve depuis le 24 mars dernier en procédure de sauvegarde accélérée qui vise à permettre la mise en oeuvre du plan de sauvegarde accélérée proposé par la Société. Ce projet de plan fait à date l'objet d'une adhésion majoritaire (à environ 51%) des créanciers financiers non sécurisés d'Orpea SA et d'un soutien des principaux partenaires bancaires du Groupe. Il doit être soumis aux alentours de mi-juin aux votes des classes de parties affectées, incluant les actionnaires existants de la Société.

Le Groupe rappelle que dans le cadre de sa restructuration financière, les augmentations de capital envisagées entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants, lesquels détiendraient, en l'absence de réinvestissement, moins de 0,5% du capital de la Société dans l'hypothèse d'un plan de sauvegarde accélérée approuvé à la majorité des deux tiers par toutes les classes affectées, et moins de 0,05% dans le cas d'un plan de sauvegarde accélérée imposé dans le cadre d'une application forcée interclasses qui serait mise en oeuvre en cas de vote négatif de l'une quelconque des classes.

La Société considère, à la date d'arrêté des comptes, pouvoir disposer d'une situation de trésorerie estimée compatible avec ses engagements prévisionnels et être ainsi en mesure de pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie sur les 12 prochains mois.

Conformément aux dispositions légales applicables, la Société a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre une prolongation du délai de réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai 2023 prolonge le délai de réunion jusqu'au 29 décembre 2023. En conséquence, la Société procèdera à la convocation et à la réunion de l'Assemblée Générale annuelle de ses actionnaires en amont de cette date et, en tout état de cause, à l'issue de l'entrée des nouveaux actionnaires au capital de la Société.

Activité résiliente début 2023

Orpea précise par ailleurs avoir enregistré sur le premier trimestre 2023 une croissance de +10,2%, dont +9,5% en organique. Sur la période, le taux d'occupation moyen était de 83%, en progression de +160bps vs le premier trimestre 2022. En France, l'activité a été solide dans les cliniques, alors que le taux d'occupation des EHPAD n'a pas enregistré de redressement à date. En Europe Centrale, en Europe de l'Est et sur la zone Péninsule Ibérique et Latam, l'activité a bénéficié d'une remontée des taux d'occupation et d'un effet prix favorable.