Orpea : encore très entouré, le titre tente de rebondir

(Boursier.com) — Orpea est encore une fois très entouré ce lundi. Dans d'énormes volumes, le titre de l'exploitant de maisons de retraite remonte de 11,7% à 7,3 euros après avoir pourtant baissé de plus de 11% en tout début de séance. La volatilité est très forte sur une action qui a été divisée par plus de deux sur la seule semaine dernière et évolue sur ses planchers historiques. L'annonce de l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation visant à la renégociation de la dette du groupe a provoqué une nouvelle tempête boursière pour le groupe désormais dirigé par Laurent Guillot.

"Il n'y a pas de nouvelles évidentes sur le marché pour expliquer l'augmentation", explique à 'Bloomberg' Yi Zhong, analyste chez Alphavalue. "Il est difficile d'interpréter le cours de l'action en termes de fondamentaux étant donné la spéculation importante autour de l'entreprise".

La nouvelle équipe dirigeante doit présenter son plan de transformation le 15 novembre prochain. Date à laquelle, la première réunion avec les créanciers doit également se tenir.

Dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite suivie de la découverte de malversations financières, Orpea a vu sa valeur boursière fondre de 90% depuis le premier janvier. Le groupe pèse désormais moins de 500 ME.