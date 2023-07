Orpea : encore des rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Orpea monte de 3,8% à 1,89 euro ce mardi, alors que dans la continuité des récentes annonces quant à l'avancement de sa restructuration financière, le groupe a fait part du franchissement d'une étape majeure avec l'arrêté de son Plan de Sauvegarde Accélérée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, par voie d'application forcée interclasses.

Le Plan de Sauvegarde Accélérée, tel qu'il a été arrêté, est la seule solution à même de fournir les capacités financières indispensables à la poursuite et à la consolidation des actions engagées par le groupe dans le cadre de sa Refondation. Au-delà de la mise en place, le 26 mai, d'un financement complémentaire apporté par les principaux partenaires bancaires du Groupe, plusieurs opérations seront mises en oeuvre, à savoir : des augmentations de capital visant à apurer des dettes existantes et à lever de nouveaux fonds propres, la modification des termes et conditions du financement de juin 2022 dans le sens d'une extension des maturités et d'une réduction du taux d'intérêt, l'aménagement -via l'obtention de diverses dérogations (waivers)- de la documentation juridique de nombreux accords de financement au niveau des filiales, et l'étalement d'une partie du passif fiscal et social de la société.

La mise en oeuvre de la conversion en capital de l'intégralité de l'endettement non sécurisé d'Orpea SA, suivie des apports en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, débutera dès l'accomplissement de sa dernière condition suspensive. Celle-ci consiste en la purge des recours constitués sur la dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur les actions Orpea accordée le 26 mai par l'Autorité des marchés financiers. La décision en la matière sera prise par la Cour d'Appel de Paris au cours du dernier trimestre 2023.

Orpea rappelle que ces augmentations de capital entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants dans le cas où ils n'y participent pas. Ceux-ci détiendraient à l'issue de ces opérations en capital, et en l'absence de tout réinvestissement, environ 0,04% du capital, la valeur théorique de l'action ressortant dans ce cadre à 0,02 euro.

Principales caractéristiques des opérations de refinancement

Les principales caractéristiques des augmentations de capital prévues dans le cadre du plan de restructuration financière seront les suivantes...

1) Augmentation de Capital d'Apurement

Cette opération est une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, garantie par les créanciers non sécurisés souscrivant le cas échéant par compensation avec leurs créances. Le prix d'émission est de 0,0601 euro par action nouvelle. La part de détention des actionnaires existants ne réinvestissant pas sera d'environ 0,1% à l'issue de l'opération.

2) Augmentation de Capital Groupement

L'augmentation de Capital Groupement est une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à personnes dénommées, c'est-à-dire au bénéfice de La Caisse des Dépôts et Consignations, Mutuelle Assurance Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite (ou des sociétés affiliées à ces dernières), avec droit de priorité accordé aux actionnaires, leur permettant de souscrire en priorité. Le prix d'émission sera de 0,0178 euro par action nouvelle. La part détenue par les actionnaires existants ne réinvestissant pas sera ramenée à 0,05%.

3) Augmentation de Capital avec Maintien du DPS

Cette opération concerne l'augmentation de capital avec maintien du DPS, à laquelle les membres du Groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs DPS, à hauteur d'environ 196 millions d'euros. Le solde, soit environ 194 ME, est garanti par 5 institutions détenant une part significative de la dette non-sécurisée de la société (le SteerCo). Le prix d'émission est fixé à 0,0133 euro par action nouvelle. Il est précisé que la part de détention des actionnaires existants ne réinvestissant pas sera réduite 0,04%...

Portzamparc parle d'une "étape décisive" afin de permettre à ORP de finaliser sa restructuration financière dans le courant du S2 2023. "Concernant les prochaines échéances, rappelons que l'AMF a octroyé une dérogation au dépôt d'une OPA au concert mené par la CDC à la condition que les actionnaires soient consultés (chose faite le 27/06 via le vote de toutes les classes de parties affectées) et que les difficultés financières soient avérées"..."La Cour d'appel de Paris devra également se prononcer d'ici le 13 novembre sur le recours déposé par l'Adamo à l'encontre de cette dérogation AMF. Si la décision de justice va dans le sens d'ORP, le management lancera les différentes augmentations de capital dans la foulée en novembre/décembre", rappelle l'analyste.