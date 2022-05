Orpea : en marche arrière

(Boursier.com) — Orpea , qui restait sur une belle série haussière et un gain de 3% vendredi dans le sillage de sa publication annuelle, abandonne 8% à 32 euros en ce début de semaine. Les analystes sont nombreux à revenir sur le dossier à la suite de cette présentation. A 'conserver' sur le dossier, la SocGen a par exemple coupé sa cible de 45 à 36,5 euros ('conserver') tandis que Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et son objectif de 70 euros.

Après avoir obtenu un accord avec ses partenaires bancaires, Orpea demeure confiant dans la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires en 2022 qui devrait continuer à bénéficier de nombreuses ouvertures de nouveaux sites et d'une activité orientée favorablement à l'international et dans les cliniques en France. La rentabilité opérationnelle du groupe sera toutefois affectée par l'environnement inflationniste défavorable, impactant plus spécifiquement les coûts de l'énergie et les salaires dans certains pays. Orpea aura par ailleurs à faire face à des charges exceptionnelles liées à la gestion de la crise et de ses conséquences.