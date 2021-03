Orpea émet 500 ME d'obligations durables

Crédit photo © Orpea

(Boursier.com) — Forte demande pour la première émission d'obligations publiques durables d'Orpea. Le spécialiste de la dépendance a émis 500 millions d'euros d'obligations "Green & Social" d'échéance 7 ans, avec un taux d'intérêt fixe de 2,00%. L'opération a rencontré un très vif succès auprès d'un large nombre d'investisseurs internationaux (plus de 130 investisseurs de 10 nationalités), elle a été sursouscrite 2 fois, avec un carnet d'ordres dépassant 1 milliard d'euros.

L'allocation du produit de cette émission sera basée sur un processus de sélection en trois étapes (identification, évaluation, validation), répondant à des critères techniques d'éligibilité. Elle fera l'objet d'un suivi et d'un reporting régulier mesurant l'impact social et environnemental des projets sous-jacents, sous la responsabilité d'un Comité réunissant les fonctions Finance, ESG, Qualité & Médical, et Construction & Maintenance.