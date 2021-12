Orpea : du renfort

(Boursier.com) — Le Groupe ORPEA, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, résidences services, cliniques de moyen séjour et de santé mentale, maintien à domicile), annonce aujourd'hui le renforcement de sa direction générale avec l'arrivée de Laurent Lemaire au poste d'Executive Vice President Finance et Administration.

Laurent Lemaire contribuera activement à la mise en oeuvre de la stratégie d'expansion internationale du Groupe tout en déployant une gestion active du Bilan pour accroitre les retours sur investissement. A ce titre, il occupera une fonction transversale dans laquelle il coordonnera et gérera l'ensemble de la fonction financière ainsi que la stratégie immobilière, le Juridique, les Systèmes d'Information et les Achats, et animera la communauté des directeurs financiers. Il apportera son expérience à la définition et au déploiement de la vision stratégique de la société en s'appuyant sur les équipes actuelles bénéficiant de plusieurs dizaines d'années d'expérience. Il aura notamment en charge l'optimisation de la gestion bilancielle où il pourra s'appuyer sur Sébastien Mesnard, Directeur des Financements et de la Comptabilité du Groupe.

Laurent Lemaire sera nommé au Comité exécutif du Groupe.