Orpea : du nouveau sur le contrat de liquidité

(Boursier.com) — Orpea annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 4 août 2005 avec Gilbert Dupont. Cette résiliation prend effet à compter de ce jour après bourse.

Il est rappelé que lors de la signature du Contrat, le 4 août 2005, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

Orpea confiera, à compter du 1er décembre 2022, la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires à NATIXIS-ODDO BHF, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF no2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a notamment pour objet l'animation par NATIXIS-ODDO BHF de l'action ORPEA sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.