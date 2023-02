Orpea : des actionnaires et créanciers proposent un projet de restructuration alternatif

(Boursier.com) — Concert 'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, remonte au créneau. Ce groupement d'actionnaires d'Orpea et le "Support Club", un groupe de créanciers de l'exploitant de maisons de retraite, représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non sécurisées, proposent un projet alternatif pour une restructuration plus équilibrée d'Orpea dans laquelle le traitement des créanciers et des actionnaires est plus favorable. Le projet reprend les principaux axes proposés par le management de la société et notamment l'arrivée au capital de la CDC comme premier actionnaire.

Dans le détail, le schéma présenté à la société montre que Concert'O est prêt à investir jusqu'à 500 ME dans Orpea via la souscription aux nouveaux fonds nécessaires dans le cadre de la restructuration financière du groupe. Parmi les autres points clefs du projet présenté figurent : une conversion en capitale intégrale de la dette senior non garantie pour un montant total de 3,766 MdsE ; une injection de fonds propres en cash (new money equity) de 1,550 MdE, sur la base d'une valorisation pre-money de 1,350 MdE (à discuter avec le Support Club), à souscrire comme suit : une augmentation de capital réservée à la CDC d'un montant maximum de 650 ME (qui sera adossée à Concert'O, au Club de Soutien et aux créanciers chirographaires potentiels en cas d'absence ou de refus de la CDC) ; une augmentation de capital réservée à Concert'O dans la limite de 500 ME ; une augmentation de capital réservée au Support Club (et éventuellement à d'autres créanciers chirographaires souhaitant participer) pour un montant pouvant atteindre 400 ME ; et une nouvelle dette bancaire de 400 ME à fournir par les créanciers bancaires existants (G6) ou d'autres institutions financières.

Dans le cadre de ce plan, la Caisse des Dépôts et Consignations se retrouverait avec une participation, post-restructuration, de 22,5% dans l'entreprise. Les fonctions de DG et de président continueraient à être dissociées et Laurent Guillot conserverait son poste de DG.

Le 1er février, Orpea a annoncé être parvenu à un accord de principeavec la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autres investisseurs sur la restructuration financière de l'entreprise. Dans le cadre de ce plan, le groupe d'investisseurs dirigé par la Caisse des Dépôts se retrouverait avec 50,2% du capital société, tandis que les créanciers financiers chirographaires détiendraient les 49,4% restants. Les actionnaires actuels ne détiendraient eux plus que 0,4% du groupe.