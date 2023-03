Orpea : des actionnaires et créanciers proposent un nouveau plan de restructuration financière

(Boursier.com) — Solution B ? Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, propose une nouvelle alternative au plan de la société convenu avec la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autres investisseurs sur la restructuration financière de l'entreprise. Ce groupement d'actionnaires d'Orpea, le "Support Club", un groupe de créanciers de l'exploitant de maisons de retraite, représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non sécurisées, ainsi que d'autres créanciers chirographaires, considèrent que le plan de la Société contient un risque d'exécution excessif, est discriminatoire et inéquitable au préjudice de certaines parties prenantes, et prévoit une solution non éprouvée, sujette à contestation, au détriment d'Orpea.

A l'inverse, la restructuration financière proposée par Concert'O et ses soutiens " fournit une opportunité équitable à toutes les parties prenantes (actionnaires, créanciers garantis et non-garantis) d'investir dans le groupe, et une répartition équitable de la valeur en considération de leurs contributions respectives, et est significativement plus favorable aux actionnaires existants de la Société, notamment en leur offrant une opportunité de participer à la future création de valeur d'Orpea".

Selon une 'fiche de conditions' publiée sur le site internet de Concert'O, le plan est entièrement financé par 900 millions d'euros d'argent frais et prévoit trois augmentations de capital successives. La première de 382 millions d'euros, seulement ouverte aux actionnaires existants, sera garantie par Concert'O ; la seconde consiste en la conversion en capital de la dette senior non garantie pour un montant total de 3,826 MdsE ; et la troisième de 518 millions d'euros sera ouverte à tous les actionnaires (anciens et nouveaux) et garantie par Concert'O, le groupe créancier alternatif comprenant Fortress, Kyma Capital, Kite Lake, LMR Partners et White Box Advisors et d'autres créanciers chirographaires. Enfin, les parties se coordonneront avec la société pour obtenir des facilités syndiquées supplémentaires d'un montant de 600 millions d'euros, à sécuriser sur les actifs immobiliers du groupe.

Concert'O et le Support Club attendent du Conseil d'Administration d'Orpea qu'il examine attentivement cette proposition afin que les actionnaires aient la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé des deux solutions alternatives proposées en Assemblée générale et choisissent le plan qu'ils considèrent être dans le meilleur intérêt de la Société et de toutes les parties prenantes.