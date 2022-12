Orpea : dépréciations d'actifs fortement rehaussées et plainte contre l'ancien DG, le titre retombe

(Boursier.com) — En queue du palmarès, Orpea abandonne 3,2% à 5,9 euros en début de séance à Paris. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a fait un point sur le processus de restructuration en cours et la situation financière du groupe alors qu'une nouvelle réunion avec les créanciers non garantis de la société est prévue aujourd'hui.

Le groupe rappelle envisager une conversion en capital de la dette non garantie d'un montant de 3,8 milliards d'euros et compte sur 1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux sous la forme de nouvelles dettes garanties (secured debt pour un montant de 0,6 MdE) et d'une augmentation de capital. Il s'attend par ailleurs à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme.

En outre, alors que le management avait initialement tablé sur des dépréciations d'actifs comprises entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros, il rehausse ce montant anticipé avant impôts entre 5 et 5,4 MdsE, avec un impact au niveau des capitaux propres réduit de près de 0,6 milliard d'euros en tenant compte de la reprise des impôts différés passifs. La firme précise que sa position de trésorerie au 30 novembre était estimée à 799 millions d'euros (chiffres non audités).

Enfin, Orpea a indiqué avoir déposé une nouvelle plainte le 20 décembre 2022, à l'encontre cette fois d'Yves Le Masne, ancien patron du groupe, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d'abus des biens ou du crédit de la société, d'abus de confiance, complicité, recel ou blanchiment. Cette plainte vient compléter une première plainte contre personnes non dénommées déposée en avril 2022 et régulièrement alimentée par la société, relative à des agissements de certains anciens dirigeants ou salariés.