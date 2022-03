Orpea décroche encore !

(Boursier.com) — Orpea dévisse de 5,5% à 33,88 euros. L'Etat français, qui entend déposer plainte contre le groupe leader de la prise en charge globale de la dépendance, demandera le remboursement de financements public employés de manière irrégulière à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, a affirmé la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, dans le Journal du dimanche, évoquant cet ordre de grandeur pour la période allant de 2017 à 2020. Le dépôt de plainte a été annoncé au lendemain de la remise au gouvernement des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF), pointant des pratiques financières irrégulières.

Orpea a répondu ce week-end après avoir pris acte de la décision du gouvernement. "Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire", a précisé le groupe. "Nous regrettons que le rapport de la mission d'inspection, ainsi que les 177 pages (hors pièces justificatives) de réponses très circonstanciées que nous lui avons apportées, ne soient pas rendus publics, ni mis à la disposition de l'ensemble des parties-prenantes. Les seuls éléments qui en ont été divulgués sont effet un pré-rapport présenté de manière accablante pour Orpea et ne prenant pas en compte nos réponses", s'est offusqué le groupe, précédemment accusé dans le livre 'Les Fossoyeurs' de privilégier sa rentabilité au bien-être des résidents.

Orpea indique : "Si le rapport définitif qui nous a été transmis dans la nuit du 25 au 26 mars 2022 met en effet en lumière certains dysfonctionnements, il permet de conclure qu'il n'y a pas de 'système' organisé qui aboutirait à une maltraitance généralisée et dément plusieurs allégations particulièrement graves portées contre nous dans l'ouvrage Les Fossoyeurs"... "Nous avons pris toute la mesure de l'émotion légitime suscitée par ces dysfonctionnements, dont beaucoup proviennent de la pénurie de professionnels du soin et de l'accompagnement qui nous touche fortement comme elle touche tout le secteur des Ehpad", justifie encore Philippe Charrier, PDG d'Orpea, ajoutant : "Nous les regrettons profondément. Nous tenons à renouveler nos sincères excuses aux résidents et à leur famille. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les actions relatives à l'ensemble des éléments apportés par le rapport IGF-IGAS. Nous appliquerons également dans les meilleurs délais les recommandations formulées suite à l'ensemble des rapports attendus".

"Comme elle s'y est engagée, la société communiquera le résultat des enquêtes externes indépendantes que le Conseil d'administration a diligentées ainsi que, en mai 2022, son plan de transformation pour mieux servir les résidents et leur famille", ajoute le groupe.