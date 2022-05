Orpea décroche avec Mediapart

(Boursier.com) — Orpea abandonne 4,9% désormais sous les 32 euros dans un marché animé, avec un volume représentant 0,5% du capital. Mediapart et Investigate Europe révèlent en effet "l'existence d'une structure parallèle à Orpea, basée au Luxembourg, qui a accumulé 92 millions d'actifs et mené des opérations financières douteuses", précise le site d'information dans son édition matinale. Le géant français des Ehpad a porté plainte pour "abus de biens sociaux", ajoute Mediapart, qui estime qu'il s'agit d'un scandale financier luxembourgeois menaçant Orpea. Ainsi, après les révélations du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet, le leader des maisons de retraite serait "menacé par un nouveau scandale, financier cette fois", selon cette enquête menée par Mediapart et le collectif de journalistes d'Investigate Europe...