Orpea : début de séance mouvementé

(Boursier.com) — En vive hausse à l'ouverture, Orpea revient proche de l'équilibre après son point trimestriel et l'annonce du report d'un an de ses objectifs de moyen terme. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendante a indiqué tabler, au-delà de 2023, sur la base d'une remontée graduelle du taux d'occupation des maisons de retraite en France et d'une atténuation progressive des effets de l'inflation, sur un EBITDAR de 1,2 MdE en 2026, contre 2025 visé initialement.

Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,313 milliard d'euros, en progression de +11,1% sur un an, dont +10,2% en organique. Le niveau global d'activité du Groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 83,8% au 3ème trimestre, en hausse de +1,8 point. La dynamique de l'activité a été positive à l'international et sur le périmètre des cliniques en France. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 3,852 MdsE, en hausse de +10,8%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le management anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 5,2 MdsE pour un taux d'occupation du Groupe à 84% (contre 81,6% en 2022). L'EBITDAR s'établirait à environ 710 MEUR, soit un niveau situé dans le bas de la fourchette de 705 ME à 750 ME communiquée le 13 juillet dernier.