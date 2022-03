Orpéa de nouveau sous pression

(Boursier.com) — Orpéa abandonne 3,8% à 36,34 euros dans un marché animé en fin de séance. Dans un article pour 'Le Monde', le journaliste Victor Castanet, qui était à l'origine des révélations sur les maltraitances supposées dans les Ehpad gérés par le groupe avec son livre 'Les Fossoyeurs', dévoile ce qu'il croit être la stratégie de défense de la direction, "très virulente quand il s'agit d'évoquer les critiques dont elle fait l'objet". L'article évoque aussi le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale des finances (IGF) sur le groupe, sur le point d'être remis au gouvernement et dont le contenu est encore confidentiel. Selon l'article, les dirigeants auraient eu accès à un prérapport afin de pouvoir présenter leur défense, et tout indiquerait que "les points soulevés sont explosifs, et le risque d'hémorragie interne important". Une douzaine de résidences auraient reçu des injonctions et des fermetures seraient possibles, selon l'article...